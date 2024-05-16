Помилка в iOS 17.5 відновлює старі фотографії, які власники видалили багато років тому

Як з'явився баг

Після оновлення свого iPhone один користувач сказав, що був шокований, виявивши старі фотографії, які він видалив у 2021 році. Ці знімки були позначені як нещодавно завантажені до iCloud.

Декілька користувачів також повідомили, що стикалися з аналогічною проблемою. Вони вказали на випадки, коли видалені фотографії знову з'являлися в їх бібліотеці iCloud, незважаючи на неодноразове видалення.

У додатку "Фото" видалені фотографії та відео зберігаються в альбомі "Нещодавно видалені" протягом 30 днів, щоб користувачі могли відновити або видалити їх з усіх пристроїв.

Чому виникла ця проблема

Звіти можуть бути пов'язані з помилкою індексування, пошкодженням бібліотеки фотографій або проблемою синхронізації між локальними пристроями та фотографіями iCloud.

Інша проблема полягає в тому, що намагаючись виправити помилку синхронізації фотографій, що виникла в iOS 17.3, Apple ненавмисно викликала нову проблему синхронізації, яка може включати резервні копії iCloud.