Помили підлогу, а вона все одна брудна та липка? Чому так буває та що треба робити

Забагато мийного засобу

Більшість вважає, що чим більше концентрату налити, тим краще буде результат. Насправді надлишок мийного складу не встигає змитися і утворює липкий наліт. Через це підлога швидко збирає пил, залишаючись неприємною на дотик.

Щоб уникнути проблеми, уважно читайте інструкцію на упаковці та не перевищуйте рекомендовану дозу. Для легких забруднень достатньо взагалі половини стандартної кількості засобу. Менше мийної хімії - чистіша і сухіша підлога!

Невдале змішування засобів

Іноді господарі змішують різні засоби, щоб "підсилити" ефект прибирання. Але на практиці це часто дає зворотній результат: на підлозі з'являються розводи й білий наліт.

Ось основні правила:

Використовуйте тільки один мийний засіб для всього процесу прибирання. Це допоможе уникнути небажаних хімічних реакцій і плям.

Якщо потрібно додаткове знезараження, після основного миття протріть підлогу слабким розчином хлорки. Так поверхня залишиться чистою і без липкості.

Миття холодною водою

Не всі звертають увагу на температуру води під час прибирання, хоча це дуже важливо. Більшість мийних концентратів ефективно розчиняються тільки в теплій воді (30-40°C). Якщо використовувати холодну воду, засіб може не розчинитися до кінця й залишити осад. Це провокує липкість, розводи та неприємне відчуття на дотик.

Перевіряйте інструкцію на пляшці та підбирайте правильну температуру води. Тепла вода не лише краще миє, а й допомагає зекономити час на прибиранні.

Миття підлоги - це не така проста справа, як може здаватися (фото: Freepik.com)

Відсутність ополіскування чистою водою

Багато хто обмежується одним миттям із мийним засобом і не промиває підлогу вдруге. Через це залишки хімії висихають і стають липкою плівкою, що буквально "притягує" бруд.

Щоб уникнути цієї проблеми, обов’язково промийте підлогу чистою водою після основного миття. Налийте нову порцію води у відро й пройдіться ганчіркою ще раз по всій поверхні. Додаткові 5-7 хвилин роботи гарантують чистоту і приємне відчуття під ногами.

Старі або забруднені ганчірки

Ганчірка - не вічна річ, і її якість безпосередньо впливає на результат прибирання. Зношені або сильно забруднені ганчірки можуть залишати мікрочастинки, пил і навіть розводи на підлозі.

Щоб підлога залишалася ідеально чистою, міняйте ганчірки кожні 2-3 місяці, навіть якщо вони на вигляд ще пристойні. Кращий вибір - тканина з мікрофібри або щільної натуральної бавовни без ворсу. Сучасні мікрофіброві насадки добре вбирають вологу і не залишають слідів.