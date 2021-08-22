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Помидоры на зиму без рассола и воды: такого вы точно еще не делали!

Автор: Анна Шиканова

В конце лета и в начале осени различные рецепты консервации на зиму становятся особенно популярными. Самые интересные – необычные, которые помогают сделать закрутку быстро и сэкономить на ингредиентах.

Один из таких рецептов – консервация помидоров без воды и рассола. Как закрутить такие помидоры – читайте ниже.

Ингредиенты:

Помидоры средней формы и с толстой кожурой

Базилик или зонтики укропа (по вкусу)

Способ приготовления:

Секрет этого рецепта необычайно простой – нужно, чтобы помидоры, зелень и банки были идеально сухими.

Банки и крышки нужно тщательно простерилизовать и полностью высушить.

Помойте помидоры и зелень, а потом также нужно их полностью высушить.

Положите на дно банки немного базилика (или укропа), и заполните банки помидорами. Сверху накройте овощи базиликом или укропом. Никакой соли, горчицы, жидкости или уксуса добавлять в банки не нужно.

Банки закрутите настолько сильно, насколько хватит для этого сил.

На дно кастрюли положите кухонное полотенце, поставьте банки с помидорами и залейте по плечики водой. Включите печь и стерилизуйте банки с момента закипания воды еще 20-25 минут.

Важно! Не вытаскивайте банки из воды до тех пор, пока вода не остынет полностью.

Хранить банки можно в кладовке, в подвале или просто в квартире – в темном и прохладном месте.

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