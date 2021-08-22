Помідори на зиму без розсолу і води: такого ви точно ще не робили!

Інгредієнти:

Помідори середньої форми та з товстою шкіркою

Базилік або парасольки кропу (на смак)

Спосіб приготування:

Секрет цього рецепта надзвичайно простий - потрібно, щоб помідори, зелень і банки були ідеально сухими.

Банки та кришки потрібно ретельно простерилізувати та повністю висушити.

Помийте помідори та зелень, а потім також потрібно їх повністю висушити.

Покладіть на дно банки трохи базиліка (або кропу), і заповніть банки помідорами. Зверху накрийте овочі базиліком або кропом. Ніякої солі, гірчиці, рідини або оцту додавати в банки не потрібно.

Банки закрутіть настільки сильно, наскільки вистачить для цього сил.

На дно каструлі покладіть кухонний рушник, поставте банки з помідорами та залийте по плічка водою. Увімкніть піч і стерилізуйте банки з моменту закипання води ще 20-25 хвилин.

Важливо! Не витягуйте банки з води до тих пір, поки вода не охолоне повністю.

Зберігати банки можна в коморі, в підвалі або просто у квартирі – в темному і прохолодному місці.