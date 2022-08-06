Помидоры "в снегу" без варки и стерилизации: даже бабушки удивляются такой консервации!

Ингредиенты на 3 литра (3 банки по 1 л или 2 банки по 1,5 л):

1600 г помидоров

1,5 л воды

15 зубчиков чеснока

Для маринада:

1,5 столовой ложки соли

4,5 столовые ложки сахара

Специи:

5 шт. черного перца

0,5 чайной ложки семян горчицы (не обязательно)

6 чайных ложек 9% уксуса

Пошаговое приготовление

Простерилизуйте банки и крышки. Заложите в банки помидоры и залейте кипятком. Прикройте неплотно крышками и оставьте так на 10-15 минут.

Тем временем натрите на мелкую терку чеснок.

Слейте жидкость из помидоров обратно в кастрюлю. Добавьте туда соль, сахар и снова поставьте до закипания.

Положите в банки с помидорами наши специи: перец горошком, горчицу, уксус.

Залейте кипящим маринадом и закатайте плотно крышками.

Покатайте банки, чтобы маринад и специи распределились равномерно. Переверните банки вверх дном и укутайте до полного остывания.