Пикантная кабачковая икра карри на зиму: никакого майонеза или томатной пасты
Кабачковая икра - невероятная вкуснятина, которую и на хлеб намазать и так ложками поесть. Особенно зимой, когда кабачки недоступны и дорогущие.
Рецептом необычной икры карри поделилась украинская кулинарная блогер Лилия Цвит.
Ингредиенты:
- кабачки - 2 кг
- перец - 1 кг
- лук - 0,5 кг
- соль - 40 г (1,5 ст. л)
- масло растительное - 100 мл
- уксус 9% - 50 мл
- сахар - 50 г
- кари - 2 ст. л.
- кориандр молотый - 1 ч. л.
- куркума - 1 ч. л.
Как приготовить закуску
Помойте перец, очистите от зернышек и порежьте полосками. Лук тоже надо почистить и нарезать полукольцами.
Помойте кабачки, нарежьте кольцами (если кабачки не очень молодые, можно мельче). Посыпьте овощи солью, перемешайте, чтобы они пустили сок.
Через полчаса добавьте сахар и масло и поставьте тушиться на один час. Важно тушить под крышкой и время от времени перемешивать.
Выключите плиту и добавьте в кабачки специи: карри, молотый кориандр, куркуму, уксус. Перебейте блендером до однородности.
Готовую перемолотую икру протушите 30-40 минут до желаемой консистенции, хотите гуще - тушите дольше.
Переложите готовую икру в стерилизованные банки и герметично закрутите стерилизованными крышками. Оберните банки вверх дном и так охладите, укутывать не надо.
Приятного аппетита!
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