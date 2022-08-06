RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Помідори "в снігу" без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації!

Скріншот відео: Помідори "в снігу" без варіння і стерилізації
Автор: Світлана Мащенко

Помідори "в снігу" точно здивують ваших гостей і навіть бабусь, які думають, що "собаку з'їли" на консервації. Банки з такою закруткою не треба додатково стерилізувати, а маринад достатньо довести до кипіння, варити нічого не треба.

Спосіб приготування з'явився на YouTube-каналі Schneller Koch.

Інгредієнти на 3 літри (3 банки по 1 л чи 2 банки по 1,5 л):

  • 1600 г помідорів
  • 1,5 л води
  • 15 зубчиків часнику

Для маринаду:

  • 1,5 столової ложки солі
  • 4,5 столові ложки цукру

Спеції:

  • 5 шт. чорного перцю
  • 0,5 чайної ложки насіння гірчиці (не обов'язково)
  • 6 чайних ложок 9% оцту

Покрокове приготування

Простерилізуйте банки й кришки. Закладіть в банки помідори і залийте окропом. Прикрийте нещільно кришками і залиште так на 10-15 хвилин.

Тим часом натріть на дрібну терку часник.

Злийте рідину з помідорів назад в каструлю. Додайте туди сіль, цукор і знову поставте до закипання.

Покладіть в банки з помідорами наші спеції: перець горошком, гірчицю, оцет.

Залийте киплячим маринадом і закатайте щільно кришками.

Покатайте банки, щоб маринад і спеції розподілилися рівномірно. Переверніть банки догори дном і закутайте до повного остигання.

Раніше ми писали, як приготувати пікантну кабачкову ікру карі на зиму.

Також кулінарка розповіла, як приготувати хрусткі квашені огірки на зиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти