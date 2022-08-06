Помідори "в снігу" без варіння і стерилізації: навіть бабусі дивуються такій консервації!

Помідори "в снігу" точно здивують ваших гостей і навіть бабусь, які думають, що "собаку з'їли" на консервації. Банки з такою закруткою не треба додатково стерилізувати, а маринад достатньо довести до кипіння, варити нічого не треба.
Спосіб приготування з'явився на YouTube-каналі Schneller Koch.
Для маринаду:
Спеції:
Простерилізуйте банки й кришки. Закладіть в банки помідори і залийте окропом. Прикрийте нещільно кришками і залиште так на 10-15 хвилин.
Тим часом натріть на дрібну терку часник.
Злийте рідину з помідорів назад в каструлю. Додайте туди сіль, цукор і знову поставте до закипання.
Покладіть в банки з помідорами наші спеції: перець горошком, гірчицю, оцет.
Залийте киплячим маринадом і закатайте щільно кришками.
Покатайте банки, щоб маринад і спеції розподілилися рівномірно. Переверніть банки догори дном і закутайте до повного остигання.
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