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Помидоры по-корейски "на раз, два, три": готовим идеальную закуску

Скриншот видео: Помидоры по-корейски "на раз, два, три"
Автор: Светлана Мащенко

Идеальные помидоры по-корейски можно приготовить буквально в три счета. Острая и пикантная закуска точно придется вам по вкусу!

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Помидоры - 5-6 шт. (600-700 г)
  • Перец - 1 шт.
  • Чеснок - 2-4 зубчика (по вкусу)
  • Уксус 9% - 2 ч. л.
  • Соль - 1 ч. л.
  • Сахар - 2 ч. л.
  • Черный молотый перец - по вкусу
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Петрушка - небольшой пучок

Скриншот: Такими будут наши помидоры

Пошаговое приготовление

  1. Нарезать помидоры на дольки.
  2. При помощи блендера или мясорубки измельчить перец и чеснок.
  3. Добавить растительное масло, соль, сахар, укус и черный молотый перец.
  4. Мелко нарезать петрушку.
  5. Смешать все ингредиенты.

Такую закуску можно употреблять сразу, но лучше подождать, пока помидоры немного замаринуются.

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