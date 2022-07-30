RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Помідори по-корейськи "на раз, два, три": готуємо ідеальну закуску

Скріншот відео: помідори по-корейськи "на раз, два, три"
Автор: Світлана Мащенко

Ідеальні помідори по-корейськи можна приготувати дуже швидко. Гостра і пікантна закуска точно прийдеться вам до смаку!

Рецептом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Помідори - 5-6 шт. (600-700 г)
  • Перець - 1 шт.
  • Часник - 2-4 зубчики (за смаком)
  • Оцет 9% - 2 ч. л.
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Цукор - 2 ч. л.
  • Чорний мелений перець - за смаком
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Петрушка - невеликий пучок

Скріншот: Такими будуть наші помідори

Покрокове приготування

  1. Нарізати помідори на часточки.
  2. За допомогою блендера або м'ясорубки подрібнити перець і часник.
  3. Додати рослинну олію, сіль, цукор, укус і чорний мелений перець.
  4. Дрібно нарізати петрушку.
  5. Змішати всі інгредієнти.

Таку закуску можна вживати відразу, але краще почекати, поки помідори трохи замаринуються.

Раніше ми писали, як приготувати домашній кетчуп на зиму.

Також повідомлялося, як приготувати баклажани в аджиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептпомидорыРецепти