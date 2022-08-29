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Помидорные блинчики: быстро, просто и невероятно вкусно!

Фото: Как сделать помидорные блинчики (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Самый вкусный овощ в конце лета - это конечно же, помидор. Его можно есть без ничего, добавлять в салат, в другие блюда, консервировать, солить и делать аджику. А еще из него можно сделать блинчики.

Рецептом помидорных блинов поделилась Анастасия Орехова на "Бережи себе".

Ингредиенты:

  • Вода - 250 мл
  • Цельнозерновая мука - 100 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Томатная паста - 2 ч. ложки
  • Оливковое масло - 2 ст. ложки
  • Разрыхлитель - ½ ч. ложки
  • Сахар - 2 ч. ложки
  • Соль - ½ ч. ложки
  • Томаты, моцарелла, базилик - для подачи

Способ приготовления:

Смешайте томатную пасту, сахар, соль и яйцо. В эту смесь добавьте муку и разрыхлитель, потом постепенно доливайте воду и замешивайте тесто. В конце добавьте оливковое масло.

На разогретую сковородку капните оливкового масла и разотрите бумажной салфеткой. Жарьте блины с двух сторон, а потом промажьте их сливочным маслом.

Подавайте на стол с порезанными помидорами, моцареллой и свежим базиликом.

Такое блюдо отлично подойдет на завтрак или ужин. Приятного аппетита!

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как можно самостоятельно сделать томатную пасту - ее можно будет добавить в эти блинчики или законсервировать на зиму.

А еще мы писали о том, как сделать маринованные огурцы как в МакДональдсе - их можно есть уже через сутки.

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