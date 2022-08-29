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Помідорні млинці: швидко, просто і неймовірно смачно!

Фото: як зробити помідорні млинці (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Найсмачніший овоч в кінці літа - це звичайно ж, помідор. Його можна їсти без нічого, додавати в салат, в інші страви, консервувати, солити та робити аджику. А ще з нього можна зробити млинці.

Рецептом помідорних млинців поділилася Анастасія Орєхова на "Бережи собі".

Інгредієнти:

  • Вода - 250 мл
  • Цільнозернове борошно - 100 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Томатна паста - 2 ч. ложки
  • Оливкова олія - 2 ст. ложки
  • Розпушувач - ½ ч. ложки
  • Цукор - 2 ч. ложки
  • Сіль - ½ ч. ложки
  • Томати, моцарела, базилік - для подачі

Спосіб приготування:

Змішайте томатну пасту, цукор, сіль і яйце. У цю суміш додайте борошно і розпушувач, потім поступово доливайте воду і замішуйте тісто. В кінці додайте оливкову олію.

На розігріту сковорідку капніть оливкової олії та розітріть паперовою серветкою. Смажте млинці з двох сторін, а потім промажте їх вершковим маслом.

Подавайте на стіл з порізаними помідорами, моцарелою і свіжим базиліком.

Таке блюдо відмінно підійде на сніданок або вечерю. Смачного!

До речі, раніше ми розповідали про те, як можна самостійно зробити томатну пасту - її можна буде додати в ці млинці або законсервувати на зиму.

А ще ми писали про те, як зробити мариновані огірки як в Макдональдсі - їх можна їсти вже через добу.

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