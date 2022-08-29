Помідорні млинці: швидко, просто і неймовірно смачно!

Найсмачніший овоч в кінці літа - це звичайно ж, помідор. Його можна їсти без нічого, додавати в салат, в інші страви, консервувати, солити та робити аджику. А ще з нього можна зробити млинці.
Рецептом помідорних млинців поділилася Анастасія Орєхова на "Бережи собі".
Змішайте томатну пасту, цукор, сіль і яйце. У цю суміш додайте борошно і розпушувач, потім поступово доливайте воду і замішуйте тісто. В кінці додайте оливкову олію.
На розігріту сковорідку капніть оливкової олії та розітріть паперовою серветкою. Смажте млинці з двох сторін, а потім промажте їх вершковим маслом.
Подавайте на стіл з порізаними помідорами, моцарелою і свіжим базиліком.
Таке блюдо відмінно підійде на сніданок або вечерю. Смачного!
До речі, раніше ми розповідали про те, як можна самостійно зробити томатну пасту - її можна буде додати в ці млинці або законсервувати на зиму.
А ще ми писали про те, як зробити мариновані огірки як в Макдональдсі - їх можна їсти вже через добу.