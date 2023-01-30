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Померла виконавиця ролі Венздей у "Сімейці Адамсів": що відомо

Ліза Лорінг (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Ліза Лорінг, відома за роллю Венздей у серіалі "Сімейка Адамсів", померла у віці 64 років. Вона потрапила до лікарні з інсультом, і після 3 днів боротьби за життя Лізи лікарі все ж не змогли її врятувати.

Що відомо про американську акторку - читайте нижче в матеріалі Styler.

Причина смерті Лізи Лорінг

28 січня акторка потрапила до лікарні з інсультом. Лікарі намагалися стабілізувати її стан декілька днів поспіль, проте їм цього не вдалося. Смерть Лізи Лорінг підтвердила донька Ванесса

"Вона пішла мирно, обидві дочки тримали її за руки", - прокоментувала Ванесса для видання Variety.

Ліза Лорінг (фото: Getty Images)

Біографія акторки

Ліза Лорінг - відома американська акторка, славу якій принесла роль Венздей у серіалі "Сімейка Адамсів". У 3 роки вона почала працювати моделлю та з'явилася в епізоді популярного на той час серіалу.

Коли дівчинці було 16, її мати померла від алкоголізму. У тому ж віці Лорінг вийшла заміж і народила першу дочку. З першим чоловіком вона розлучилася після року спільного за життя, а вже через 8 років вона вийшла заміж і стала мамою вдруге.

Ліза Лорінг у різні роки свого життя (фото: Getty Images)

Також у житті Лорінг були присутні стосунки з порноактором і героїнова залежність, від якої вона успішно вилікувалася.

Популярність Ліза отримала після виходу на екрани серіалу "Сімейка Адамсів", де вона зіграла дівчинку Венздей. Тоді акторці було всього 5 років.

Кадри із серіалу "Сімейка Адамсів"

Раніше ми розповідали, яка відома італійська акторка пішла з життя.

Читайте також, хто з акторів "Сватів" підтримує війну в Україні.

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