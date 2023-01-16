Померла відома італійська акторка Джина Лоллобриджида: що про неї відомо

Джина Лоллобриджида, зірка італійського кіно, померла у віці 95 років. Джина Лоллобріджіда також є офіцером ордену "За заслуги перед Італійською Республікою", кавалером ордену Почесного легіону та офіцером ордена "Мистецтв та літератури".

Що відомо про кінозірку

Джина Лоллобриджида народилася 4 липня 1927 року в місті Суб'яко за 55 км на схід від Риму. Батько Джованні Лоллобриджида був досить багатим виробником меблів, який усе втратив під час Другої світової війни, тому сім'я була змушена змінити місце проживання.

Джина з дитинства була досить талановитою. У 1945 році вона заробляла як вулична художниця, проте завжди мріяла стати співачкою або скульптором. Луїджіну неодноразово запрошували зніматися в кіно, але спочатку це не цікавило її, і вона відмовлялася.

Молода Джина Лоллобриджида (фото: uk.wikipedia.org)

Проте через рік її можна було побачити на екранах в епізодичних ролях. У 1947 році акторка взяла участь у конкурсі краси, де посіла третє місце. Дівчата-переможниці згодом також стали акторками, але не такими відомим як Джина.

У 1956 році Джина Лоллобриджида знялася у фільмі "Найкрасивіша жінка у світі", який став дуже популярним. У цьому фільмі Лоллобриджида з успіхом продемонструвала різні грані свого таланту, виконавши всі пісні та арію з опери Джакомо Пуччині "Тоска" сама.

Джина Лоллобриджида в юності (фото: uk.wikipedia.org)

У тому ж році за головну роль в цьому фільмі Джині Лоллобриджіді була присуджена престижна італійська кінопремія "Давид ді Донателло" в номінації "Найкраща актриса".

Джина Лоллобриджида займалася благодійністю. У 2013 році Лоллобриджида продала свою колекцію ювелірних виробів, серед яких були 22 дорогоцінні камені, через аукціон. Він приніс 3 800 000 євро.

У Джини є внучка - чемпіонка Італії з ковзанярського спорту (фото: Getty Images)

Зірка пожертвувала майже 5 000 000 доларів людям, які потребують лікування стовбуровими клітинами. З 2007 року Джина є почесною громадянкою П'єтразанти, де вона організувала свою першу виставку скульптур.

За життя Джина Лоллобриджида знялася в понад 20 фільмах, завоювала стільки ж нагород і назавжди запам'яталася як талановита та амбіційна акторка.

Джина Лоллобриджида в різні роки свого життя (фото: Getty Images)