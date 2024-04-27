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Померла відома американська акторка: зірка "Рятувальників Малібу" та "Молодих і зухвалих"

Субота 27 квітня 2024 16:47
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Померла відома американська акторка: зірка "Рятувальників Малібу" та "Молодих і зухвалих" Марла Адамс (фото: twitter.com/dinahleigh)
Автор: Іванна Пашкевич

На 86-му році життя померла акторка із серіалів "Рятувальники Малібу" і "Молоді та зухвалі" Марла Адамс.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Hollywood Reporter.

Що відомо

Зі слів представників знаменитості, артистка померла в четвер, 25 квітня, в Лос-Анджелесі. Причини смерті не уточнюються.

Також немає даних про те, де відбудеться церемонія прощання.

Зазначимо, що Марла Адамс народилася 28 серпня 1938 року в Нью-Джерсі. Вона навчалася в Американській академії драматичного мистецтва і в 1958-му з'явилася в постановці "Візит" на Бродвеї.

Померла відома американська акторка: зірка &quot;Рятувальників Малібу&quot; та &quot;Молодих і зухвалих&quot;

Марла Адамс (фото: twitter.com/TVGMLogan)

Найбільшу популярність їй принесли роботи в таких серіалах, як "Рятувальники Малібу", "Таємна буря" і "Крутий Вокер".

За видатну жіночу роль другого плану в драматичному серіалі "Молоді та зухвалі" її удостоїли Денної премії "Еммі".

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