"Воював за Україну 10 років". На фронті загинув столичний журналіст Андрій Топчій

На фронті загинув журналіст, військовослужбовець ЗСУ і бойовий медик стрілецького батальйону 38-річний Андрій Топчій. Воїн став на захист України ще у 2014 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Факти .

Що відомо про полеглого Героя

Захисник загинув 20 квітня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області біля села Роботине.

"На війну за Україну Андрій пішов давно. Він вів її на інформаційному фронті ще тоді, коли мало хто готовий був відкрито говорити про те, що Росія не вважає Україну незалежною державою", - пишуть колеги захисника із газети "Факти", де Андрій публікував свої статті.

Андрій у 2007 році закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Писав статті на історичну тематику, також готував інтерв’ю з науковцями.

Колеги зазначають, що Андрій був чесним, мав загострене почуття справедливості й переживав за всі політичні чвари, що роздирають Україну.

Андрій Топчій загинув під Запоріжжям (фото: Факти)

На війну Топчій пішов у 2014 році, коли Росія розпочала вторгнення на схід України. Під час АТО він отримав звання сержанта.

"З перервами на журналістику Андрій воював за Україну 10 років. І загинув як воїн - на полі бою", - пишуть колеги.

Похорон воїна відбудеться в Києві, 27 квітня о 14.00 на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв.

Підтримати матір Андрія можна переказом на її картку у ПриватБанку: 4731 2196 4862 4355.

Андрію ще під час АТО надали звання сержант (фото: Факти)