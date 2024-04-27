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Умерла известная американская актриса: звезда "Спасателей Малибу" и "Молодых и дерзких"

Суббота 27 апреля 2024 16:47
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Умерла известная американская актриса: звезда "Спасателей Малибу" и "Молодых и дерзких" Марла Адамс (фото: twitter.com/dinahleigh)
Автор: Иванна Пашкевич

На 86-м году жизни умерла актриса из сериалов "Спасатели Малибу" и "Молодые и дерзкие" Марла Адамс.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Что известно

По словам представителей знаменитости, артистка умерла в четверг, 25 апреля, в Лос-Анджелесе. Причины смерти не уточняются.

Также нет данных о том, где состоится церемония прощания.

Отметим, что Марла Адамс родилась 28 августа 1938 года в Нью-Джерси. Она училась в Американской академии драматического искусства и в 1958-м появилась в постановке "Визит" на Бродвее.

Умерла известная американская актриса: звезда &quot;Спасателей Малибу&quot; и &quot;Молодых и дерзких&quot;

Марла Адамс (фото: twitter.com/TVGMLogan)

Наибольшую известность ей принесли работы в таких сериалах, как "Спасатели Малибу", "Тайная буря" и "Крутой Уокер".

За выдающуюся женскую роль второго плана в драматическом сериале "Молодые и дерзкие" ее удостоили Дневной премии "Эмми".

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