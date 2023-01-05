Померла українська співачка - зірка "Голосу країни": їй було всього 28 років

Що сталося з Катериною Давиденко

"Вчора відлетіла на небо душа Каті Давиденко. Дівчини, котра вміла зачарувати голосом, харизмою, відкритістю і вогняним серцем", - пише Аліна про товаришку.

У коментарях до допису співачка також повідомила, що Катю забрала пневмонія.

У неї залишилася дев'ятирічна донька.

Катерина Давиденко з донькою Марією (фото: instagram.com/zebra_davidenko)

Паш додає, що Катя стала першою донеччанкою в її житті.

Дівчата вчилися разом в естрадно-цирковій академії та пізнавали велику столицю України.

Аліна Паш разом із Катериною Давиденко (фото: facebook.com/alina.pash.ua)

"Пригадую як Катя мені проводила екскурсію Києвом, виштовхувала із мене мій страх великого міста, із широкою усмішкою казала, що все буде топ…", - згадує Аліна.

Катерина Давиденко родом із Донецька, але вже 10 років проживала в Києві. На "Голос країни" вона прийшла у 2014 році. Тоді вона розвернула два крісла з чотирьох і потрапила в команду Святослава Вакарчука.

"Катя залишиться назавжди для мене яскравим промінчиком серед хмар, із вогняним рудим волоссям, як я її вперше побачила на конкурсі "Кришталеві Грона" у Виноградові, де вона забрала гран-прі. Така сильна, така справжня і неординарна", - каже Паш.