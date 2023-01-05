Умерла украинская певица - звезда "Голосу країни": ей было всего 28 лет

Что произошло с Екатериной Давыденко

"Вчера улетела на небо душа Кати Давиденко. Девушки, умевшей очаровать голосом, харизмой, открытостью и огненным сердцем", - пишет Алина о подруге.

В комментариях к сообщению певица также сообщила, что Катю забрала пневмония.

У нее осталась девятилетняя дочь.

Екатерина Давиденко с дочерью Марией (фото: instagram.com/zebra_davidenko)

Паш добавляет, что Катя стала первой дончанкой в ее жизни.

Девушки учились вместе в эстрадно-цирковой академии и узнавали большую столицу Украины.

Алина Паш вместе с Екатериной Давыденко (фото: facebook.com/alina.pash.ua)

"Помню как Катя мне проводила экскурсию по Киеву, выталкивала из меня мой страх большого города, с широкой улыбкой говорила, что все будет топ…", - вспоминает Алина.

Екатерина Давыденко родом из Донецка, но уже 10 лет проживала в Киеве. На "Голос країни" она пришла в 2014 году. Тогда она развернула два кресла из четырех и попала в команду Святослава Вакарчука.

"Катя останется навсегда для меня ярким лучиком среди облаков, с огненными рыжими волосами, как я ее впервые увидела на конкурсе "Кришталеві Грона" в Виноградове, где она забрала гран-при. Такая сильная, такая настоящая и неординарная", - говорит Паш.