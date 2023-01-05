RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Умерла украинская певица - звезда "Голосу країни": ей было всего 28 лет

Екатерина Давыденко (фото: instagram.com/zebra_davidenko)
Автор: Юлия Гаюк

28-летняя певица и участница вокального шоу "Голос країни" Екатерина Давиденко скончалась от болезни. Известно, что у нее осталась девятилетняя дочь.

О смерти Екатерины сообщила ее подруга Алина Паш на своей странице в Facebook.

Что произошло с Екатериной Давыденко

"Вчера улетела на небо душа Кати Давиденко. Девушки, умевшей очаровать голосом, харизмой, открытостью и огненным сердцем", - пишет Алина о подруге.

В комментариях к сообщению певица также сообщила, что Катю забрала пневмония.

У нее осталась девятилетняя дочь.

Екатерина Давиденко с дочерью Марией (фото: instagram.com/zebra_davidenko)

Паш добавляет, что Катя стала первой дончанкой в ее жизни.

Девушки учились вместе в эстрадно-цирковой академии и узнавали большую столицу Украины.

Алина Паш вместе с Екатериной Давыденко (фото: facebook.com/alina.pash.ua)

"Помню как Катя мне проводила экскурсию по Киеву, выталкивала из меня мой страх большого города, с широкой улыбкой говорила, что все будет топ…", - вспоминает Алина.

Екатерина Давыденко родом из Донецка, но уже 10 лет проживала в Киеве. На "Голос країни" она пришла в 2014 году. Тогда она развернула два кресла из четырех и попала в команду Святослава Вакарчука.

"Катя останется навсегда для меня ярким лучиком среди облаков, с огненными рыжими волосами, как я ее впервые увидела на конкурсе "Кришталеві Грона" в Виноградове, где она забрала гран-при. Такая сильная, такая настоящая и неординарная", - говорит Паш.

Раньше мы показывали милые семейные фото беременной Светланы Тарабаровой.

Читайте также, какая известная певица впервые стала мамой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Голос країниШоу-бизнесАлина Паш