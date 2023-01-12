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Померла одна з легендарних моделей 90-х, яка входить до "топ-шістки"

Фото: Померла модель Тетяна Патітц (instagram.com/tatjanapatitz)
Автор: Людмила Жукова

Тетяна Патітц померла у віці 56 років. Супермодель входила до шістки топ-манекенниць 90-х років разом з Крісті Тарлінгтон, Ліндою Євангелістою, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл і Кейт Мосс.

Про трагічну новину написали у виданні Vogue. Причина смерті не називається.

Біографія моделі

Тетяна Патіц народилася в Гамбурзі. Дитинство вона провела у Швеції, а у 17 років посіла третє місце у місцевому конкурсі модельного агентства Elite Model Look.

Патц стартувала в модельному бізнесі в 1983 році, в 1985 році вона вперше з'явилася на обкладинці британського Vogue.

У 1990 році британський Vogue вийшов із фотографією Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон, Лінди Євангелісти та Тетяни Патіц на обкладинці, зробленою знаменитим фотографом Пітером Ліндбергом.

Те саме фото з Vogue (фото: Пітер Ліндберг)

Цей знімок став одним із найвідоміших у новітній поп-культурі та, як вважається, ознаменував початок "ери супермоделей".

Супермоделі отримували величезні на той час гонорари за участь у рекламних кампаніях, а про їхнє особисте життя охоче писали в пресі.

"Вона була набагато менш помітна, ніж її соратниці - загадковіша, більш доросла, більш недосяжна, - і в цьому була своя привабливість", - говорила про Патіц головний редактор Vogue Анна Вінтур.

Тетяна Патітц померла у віці 56 років (фото: instagram.com/tatjanapatitz)

Тетяна, крім участі у показах, фотосесіях та рекламі, знімалася у відеокліпах, наприклад, у Джорджа Майкла у Freedom, де з'явилися й інші супермоделі.

У 2000-х і пізніше Патітц брала участь у вибраних показах, рекламних кампаніях та фотосесіях для найбільших у модній індустрії видань.

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