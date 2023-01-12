Умерла одна из легендарных моделей 90-х, входящая в "топ-шестерку"

Биография модели

Татьяна Патитц родилась в Гамбурге. Детство она провела в Швеции, а в 17 лет заняла третье место в местном конкурсе модельного агентства Elite Model Look.

Патитц стартовала в модельном бизнесе в 1983 году, в 1985 году она впервые появилась на обложке британского Vogue.

В 1990 году британский Vogue вышел с фотографией Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон, Линды Евангелисты и Татьяны Патиц на обложке, сделанной знаменитым фотографом Питером Линдбергом.

То самое фото из Vogue (фото: Питер Линдберг)

Этот снимок стал одним из самых известных в новейшей поп-культуре и, как считается, ознаменовало начало "эры супермоделей".

Супермодели получали огромные по тем временам гонорары за участие в рекламных кампаниях, а об их личной жизни охотно писали в прессе.

"Она была гораздо менее заметна, чем ее соратницы — более загадочная, более взрослая, более недосягаемая, — и в этом была своя привлекательность", — говорила о Патитц главный редактор Vogue Анна Винтур.

Татьяна Патитц умерла в возрасте 56 лет (фото: instagram.com/tatjanapatitz)

Татьяна, помимо участия в показах, фотосессиях и рекламе, снималась в видеоклипах, например, у Джорджа Майкла во "Freedom", где появились и другие супермодели.

В 2000-х и позднее Патитц принимала участие в избранных показах, рекламных кампаниях и фотосессиях для крупнейших в модной индустрии изданий.