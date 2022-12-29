Помер легендарний Пеле: яскраві фото і відео з життя короля футболу

У Бразилії у віці 82 років через тяжку хворобу помер знаменитий футболіст Пеле. Його вважають найкращим гравцем усіх часів.

Ми зібрали найяскравіші фото і відео, які показують всю спортивну геніальність і потужність найкращого футболіста всіх часів…

Що стало причиною смерті

Минулого року бразилець отримував терапію від раку після видалення пухлини товстої кишки. Однак, Пеле було госпіталізовано наприкінці листопада на тлі респіраторної інфекції.

Останнім часом його стан різко погіршився, хіміотерапія вже не допомагала. Також у нього почалися серцева та ниркова недостатність. Останній час лікарі надавали йому лише паліативну допомогу.

Помер легендарний футболіст Пеле (instagram.com/pele)

На сторінці Пеле в Instagram з'явився пост, у якому розповіли, що він вразив всіх своїм блиском у спорті, виконував соціальну роботу по всьому світу та поширював те, що, на його думку, лікує всі проблеми - кохання.

"Його послання сьогодні стає спадщиною для майбутніх поколінь. Кохання, кохання і кохання, назавжди", - йдеться у повідомленні.

Помер легендарний футболіст Пеле (instagram.com/pele)

Чим запам'ятався Пеле

Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби "Сантос" (1956-1974) та "Нью-Йорк Космос" (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів.

Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).

Чим запам'ятався легендарний футболіст Пеле (instagram.com/pele)

Також він найкращий спортсмен XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету.

У 1995-1998 роках футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.

Відомі футбольні клуби, включаючи "Манчестер юнайтед" та мадридський "Реал", постійно намагалися укласти контракт з Пеле. Однак, уряд Бразилії спеціальним указом оголосив Пеле національним надбанням та заборонив йому грати за іноземні клуби.

Легендарний футболіст Пеле (instagram.com/pele)

За всю свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах, у тому числі 1091 гол у 1116 іграх за "Сантос" та 77 у 92 матчах за національну збірну, що є світовим рекордом.

Легендарний футболіст Пеле (instagram.com/pele)

Додамо, що прізвисько Пеле дали йому шкільні приятелі, причому ні вони, ні сам Пеле не могли сказати, що воно означає.

У себе на батьківщині він став національним героєм, у світі – спортивним кумиром для мільйонів.

Легендарний футболіст Пеле (instagram.com/pele)