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Померла культова співачка і "королева рок-н-ролу" Тіна Тернер

Померла Тіна Тернер (фото: Peter Lindbergh)
Автор: Василина Копитко

Американська та швейцарська співачка Тіна Тернер померла 24 травня у віці 83 років. Артистка була володаркою восьми премій "Греммі". За свій артистизм, темперамент і сценічну виразність нагороджена титулом "Королеви рок-н-ролу".

Про смерть співачки повідомляє агентство Reuters. Також це підтвердили на офіційній сторінці Тіни в Instagram.

Королева рок-н-ролу

"З великим сумом повідомляємо про смерть Тіни Тернер. Своєю музикою та безмежною пристрастю до життя вона зачарувала мільйони шанувальників у всьому світі та надихнула зірок завтрашнього дня. Сьогодні ми прощаємося з дорогим другом, який залишив нам свою найбільшу роботу: свою музику. Усе наше щире співчуття її родині. Тіна, ми будемо за тобою дуже сумувати", - йдеться у дописі на офіційній сторінці в Instagram.

Тіна Тернер (фото: Instagram)

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співаки