Померла культова співачка і "королева рок-н-ролу" Тіна Тернер

Королева рок-н-ролу

"З великим сумом повідомляємо про смерть Тіни Тернер. Своєю музикою та безмежною пристрастю до життя вона зачарувала мільйони шанувальників у всьому світі та надихнула зірок завтрашнього дня. Сьогодні ми прощаємося з дорогим другом, який залишив нам свою найбільшу роботу: свою музику. Усе наше щире співчуття її родині. Тіна, ми будемо за тобою дуже сумувати", - йдеться у дописі на офіційній сторінці в Instagram.

Тіна Тернер (фото: Instagram)

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