Умерла культовая певица и "королева рок-н-ролла" Тина Тернер

Королева рок-н-ролла

"С большой грустью сообщаем о смерти Тины Тернер. Своей музыкой и безграничной страстью к жизни она очаровала миллионы поклонников во всем мире и вдохновила звезд завтрашнего дня. Сегодня мы прощаемся с дорогим другом, который оставил нам свою величайшую работу: свою музыку. Все наше искреннее соболезнования ее семье. Тина, мы будем по тебе очень скучать", - говорится в сообщении на официальной странице в Instagram.

Отмечается, что певица скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте вблизи Цюриха в Швейцарии.

Тина Тернер (фото: Instagram/Tina Turner)

Чем запомнилась мира Тина Тернер

Тина Тернер (Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года и выросла в Натбуше, штат Теннесси. Она пела в церковном хоре маленького городка, а подростком - в группе будущего мужа Айка в Сент-Луисе.

Журнал Rolling Stone назвал ее одной из величайших певиц современности.

Самый известный хит Тины - Simply the Best. Эту песню издали в 1989 году как главный сингл из альбома Foreign Affair. Трек стал одним из самых узнаваемых хитов Тернер.

В 1988 году певица попала в Книгу рекордов Гиннеса, выступив перед самой большой аудиторией - более 184 тыс. человек.

Тина Тернер ​​​​​​​(фото: Instagram/Tina Turner)

В 2000 году Тина отправилась в одно из самых успешных турне в своей карьере. Тогда она заявила, что завершает свою 40-летнюю карьеру. Турне стало самым прибыльным турне 2000 года, согласно агентству "Pollstar". Оно собрало более 100 млн долларов. Однако еще почти десятилетие Тина продолжала выступать.

В 2013 году Тернер перенесла инсульт. В 2016 году у певицы диагностировали рак кишечника. Ее муж, музыкальный продюсер Эрвин Бах, пожертвовал свою почку для трансплантации.

В марте 2021 года Тернер попрощалась со своими поклонниками в документальной ленте о ней, объявив о завершении карьеры.