"Легенда української естради": помер відомий композитор і музикант Левко Дутківський

Помер відомий композитор, народний артист України і засновник легендарного гурту "Смерічка" Левко Дутківський. Музиканта не стало 16 травня у рідних Чернівцях у віці 80 років.

Про це повідомив у Facebook журналіст і дослідник української естради Михайло Маслій.

Чим запам'ятався українцям Левко Дутківський

"У рідних Чернівцях, які так оспівував і якими так гордився, в кардіологічному центрі, після перенесеного інфаркту і коронавірусу, 16 травня 2023 року близько 20 години помер один із основоположників української естрадної пісні, великий вчитель, композитор, музикант і стратег Левко Дутковський. Легенда української естради, засновник славнозвісного на весь світ ВІА "Смерічка", - написав Маслій.

Саме Дудківський посприяв професійному зльоту співочої кар'єри Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Софії Ротару, Іво Бобула, Людмили Артеменко та багатьох інших.

Левко Дутківський помер у віці 80 років (фото: facebook/Mykhajlo Masliy)

У 60-х та 70-х роках минулого століття саме "Смерічка", заснована Дутківським, дала українській естрадній пісні нову музичну хвилю. Гурт гастролював по всій Україні й неодноразово виступав за кордоном. Брав участь у престижних фестивалях, де ставав переможцем.

"Дутківський перший почав поєднувати тогочасні ритми, гармонію поп- та рок- музики з народним гуцульським, буковинським, загальноукраїнським мелосом і фольклором, виробляючи таким чином свій власний стиль, створивши високопрофесійний колектив, на який рівнялися, в якого вчилися. З всесоюзного радіо- і телеефіру звучала українська пісня у виконанні "Смерічки", - пише Маслій.

Левко Дутківський посприяв співочій кар'єрі багатьох українських артистів (фото: facebook/Mykhajlo Masliy)

Також Дудківський є автором багатьох відомих пісень, таких як "Незрівнянний світ краси", "У Карпатах ходить осінь", "Горянка", "Сніжинки падають", "Матіоли цвіт", "Черешневий гай", "Якщо любиш, кохай".

Левко Дудківський з Володимиром Івасюком (фото: сайт: ivasyuk.org.ua)

Сам композитор говорив: "Треба співати не чуже, а своє рідне, українське", згадують близькі. Цього кредо Дутківський дотримувався протягом усього життя.

Народний артист України відзначений багатьма нагородами. Музикант став лауреатом всеукраїнських фестивалів як композитор (1988, 1997, 1998, 2001 рр). Дутківський є переможцем фестивалю "Шлягери ХХ століття" за народне визнання пісні "Якщо любиш, кохай".

Ім'я музиканта занесено на "Алею Зірок" у Чернівцях. А також Дутківський є кавалером ордена "За заслуги" ІІІ і ІІ ступенів.