Помер знаменитий голлівудський актор, який зіграв капітана Холта в "Бруклін 9-9"

Що відомо про смерть актора

Андре помер у понеділок,11 грудня, після нетривалої хвороби.

За свою успішну кар’єру Брауер був номінований на 11 премій "Еммі", чотири з яких були за роль у серіалі "Бруклін 9-9", який вперше вийшов в ефір у 2013 році та закінчився після восьми сезонів у 2021 році.

У 1998 році Брауер отримав премію "Еммі" за кращу чоловічу роль у драматичному серіалі після його ролі детектива Френка Пемблтона у фільмі "Вбивство: життя на вулиці".

У 2006 році Брауер вдруге отримав нагороду за головну роль у фільмі "Злодій", де він зіграв професійного грабіжника Ніка Етватера.

У 1997 році актор потрапив в список найкрасивіших людей світу, складений журналом People. Крім фільмів, Андре також грав головні ролі в спектаклях за п'єсами Шекспіра "Коріолан", "Річард II", "Отелло", "Міра за міру".

Андре Брауер двічі ставав лауреатом "Еммі" (фото: Metro)

Брауер був одружений із акторкою Емі Бребсон, яка зіграла роль дружини детектива Пемблтона в серіалі "Вбивство: життя на вулиці". У нього залишилось двоє синів.

Колеги та друзі актора емоційно відреагували на смерть Андре.

"Для мене велика честь знати вас, сміятися разом з вами, працювати з вами і розділити вісім славних років, спостерігаючи за вашим незамінним талантом", - написала зірка фільму "Бруклін 9-9" Террі Крюз.

"Ми всі знаємо, яким сильним актором він був, Андре точно знав свою найважливішу роль і глибоко пишався нею", - написав актор Ло Тругліо, який працював разом із Андре у фільмі "Вбивство: життя на вулиці".

Актор прославився роллю капітана Реймонда Холта у фільмі "Бруклін 9-9"(фото: Metro)