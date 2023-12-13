Умер знаменитый голливудский актер, сыгравший капитана Холта в "Бруклине 9-9"

Что известно о смерти актера

Андре скончался в понедельник, 11 декабря, после непродолжительной болезни.

За свою успешную карьеру Брауэр был номинирован на 11 премий "Эмми", четыре из которых были за роль в сериале "Бруклин 9-9", впервые вышедший в эфир в 2013 году и закончившемся после восьми сезонов в 2021 году.

В 1998 году Брауэр получил премию "Эмми" за лучшую мужскую роль в драматическом сериале после его роли детектива Фрэнка Пэмблтона в фильме "Убийство: жизнь на улице".

В 2006 году Брауэр второй раз получил награду за главной роли в мини-сериале в фильме "Вор", где он сыграл профессионального грабителя Ника Этватера.

В 1997 году актер попал в список самых красивых людей мира, составленный журналом People. Помимо фильмов, Андре также играл главные роли в спектаклях по пьесам Шекспира "Кориолан", "Ричард II", "Отелло", "Мера по мере".

Андре Брауэр дважды становился лауреатом "Эмми" (фото: Metro)

Брауэр был женат на актрисе Эми Бребсон, которая сыграла роль жены детектива Пэмблтона в сериале "Убийство: жизнь на улице". У него осталось двое сыновей.

Коллеги и друзья актера эмоционально отреагировали на смерть Андре.

"Для меня великая честь знать вас, смеяться вместе с вами, работать с вами и разделить восемь славных лет, наблюдая за вашим незаменимым талантом", - написала звезда фильма "Бруклин 9-9" Терри Крюз.

"Мы все знаем, каким сильным актером он был, Андре точно знал свою важнейшую роль и глубоко гордился ею", - написал актер Ло Труглио, работавший вместе с Андре в фильме "Убийство: жизнь на улице".

Актер прославился ролью капитана Рэймонда Холта в фильме "Бруклин 9-9" (фото: Metro)