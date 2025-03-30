Помер зірка "Сьоґуна" і "Тих, що співають у терні"

Публіцист Харлан Болл підтвердив смерть Річарда. За його словами, артист несподівано пішов із життя в суботу о 23:15 за гавайським часом.

Причиною смерті стали ускладнення, що виникли після інсульту.

Рідні та близькі сумують за актором, яка знялася в багатьох культових фільмах, відомих у всьому світі. Кадр з серіалу "Сьогун"

Довголітній партнер знаменитості, актор і продюсер Мартін Раббетт, залишив зворушливі слова на згадку про друга.

“Наш улюблений Річард тепер з ангелами. Він вільний і ширяє поруч із тими, кого любив до зустрічі з нами. Як же нам пощастило, що ми знали таку дивовижну і люблячу душу. Любов ніколи не вмирає. І наша любов під його крилами несе його назустріч наступній великій пригоді”, - зазначив Раббетт.

Чим відомий Річард Чемберлен

Чемберлен став справжнім секс-символом Голлівуду після виходу серіалу "Доктор Кілдер" у 1961 році.

Після виходу перших епізодів проєкт викликав справжній ажіотаж, а продюсери вирішили продовжувати зйомки ще п’ять років - до 1966 року.

У 1963-му за роль у цьому серіалі Чемберлен здобув свою першу престижну нагороду - "Золотий глобус".

Його слава зростала неймовірними темпами - щотижня актору надходило понад 12 тисяч листів від шанувальників, що навіть перевершило кількість послань, отриманих легендарним Кларком Ґейблом після "Віднесених вітром". Кадр з серіалу "Ті, що співають у терні"

Річарда обожнювали мільйони прихильниць, однак він ретельно приховував свою справжню орієнтацію, оскільки побоювався втратити популярність.

Лише через багато років актор зважився відкрито розповісти про своє особисте життя.

Другу статуетку "Золотого глобуса" актор отримав за роль шкіпера Джона Блекторна у мінісеріалі "Сьоґун".

У 45 років він досяг піка кар'єри, поступившись у рейтингу популярності лише Шону Коннері та Альберту Фінні. Серіал "Сьоґун" став справжньою сенсацією та подією року. Кадр з серіалу "Сьоґун"

Попри те, що його часто називали "королем серіалів", актор не обмежився лише телебаченням. Він успішно знімався і в повнометражних фільмах, серед яких "Дорога на Захід", "Таємниця особи Борна" та "Валленберг: Історія героя". Кадр з серіалу "Таємниця особистості Борна"

Вас може зацікавити