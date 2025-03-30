Умер звезда "Сегуна" и "Поющих в терновнике"

Публицист Харлан Болл подтвердил смерть Ричарда. По его словам, артист неожиданно ушел из жизни в субботу в 23:15 по гавайскому времени.

Причиной смерти стали осложнения, возникшие после инсульта.

Родные и близкие скорбят по актеру, которая снялась во многих культовых фильмах, известных во всем мире. Кадр из сериала "Сегун"

Долголетний партнер знаменитости, актер и продюсер Мартин Раббетт, оставил трогательные слова в память о друге.

"Наш любимый Ричард теперь с ангелами. Он свободен и парит рядом с теми, кого любил до встречи с нами. Как же нам повезло, что мы знали такую удивительную и любящую душу. Любовь никогда не умирает. И наша любовь под его крыльями несет его навстречу следующему большому приключению", - отметил Раббетт.

Чем известен Ричард Чемберлен

Чемберлен стал настоящим секс-символом Голливуда после выхода сериала "Доктор Килдер" в 1961 году.

После выхода первых эпизодов проект вызвал настоящий ажиотаж, а продюсеры решили продолжать съемки еще пять лет - до 1966 года.

В 1963-м за роль в этом сериале Чемберлен получил свою первую престижную награду - "Золотой глобус".

Его слава росла невероятными темпами - еженедельно актер получал более 12 тысяч писем от поклонников, что даже превзошло количество посланий, полученных легендарным Кларком Гейблом после "Унесенных ветром". Кадр из сериала "Поющие в терновнике"

Ричарда обожали миллионы поклонниц, однако он тщательно скрывал свою истинную ориентацию, поскольку опасался потерять популярность.

Лишь спустя много лет актер решился открыто рассказать о своей личной жизни.

Вторую статуэтку "Золотого глобуса" актер получил за роль шкипера Джона Блэкторна в мини-сериале "Сегун".

В 45 лет он достиг пика карьеры, уступив в рейтинге популярности только Шону Коннери и Альберту Финни. Сериал "Сегун" стал настоящей сенсацией и событием года. Кадр из сериала "Сегун"

Несмотря на то, что его часто называли "королем сериалов", актер не ограничился только телевидением. Он успешно снимался и в полнометражных фильмах, среди которых "Дорога на Запад", "Тайна личности Борна" и "Валленберг: История героя". Кадр из сериала "Тайна личности Борна"

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