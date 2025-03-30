Умер звезда "Сегуна" и "Поющих в терновнике"

Умер американский актер Ричард Чемберлен, известный благодаря ролям в картинах "Сегун" и "Поющие в терновнике". Ему было 90 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Variety.
Публицист Харлан Болл подтвердил смерть Ричарда. По его словам, артист неожиданно ушел из жизни в субботу в 23:15 по гавайскому времени.
Причиной смерти стали осложнения, возникшие после инсульта.
Родные и близкие скорбят по актеру, которая снялась во многих культовых фильмах, известных во всем мире.
Долголетний партнер знаменитости, актер и продюсер Мартин Раббетт, оставил трогательные слова в память о друге.
"Наш любимый Ричард теперь с ангелами. Он свободен и парит рядом с теми, кого любил до встречи с нами. Как же нам повезло, что мы знали такую удивительную и любящую душу. Любовь никогда не умирает. И наша любовь под его крыльями несет его навстречу следующему большому приключению", - отметил Раббетт.
Чемберлен стал настоящим секс-символом Голливуда после выхода сериала "Доктор Килдер" в 1961 году.
После выхода первых эпизодов проект вызвал настоящий ажиотаж, а продюсеры решили продолжать съемки еще пять лет - до 1966 года.
В 1963-м за роль в этом сериале Чемберлен получил свою первую престижную награду - "Золотой глобус".
Его слава росла невероятными темпами - еженедельно актер получал более 12 тысяч писем от поклонников, что даже превзошло количество посланий, полученных легендарным Кларком Гейблом после "Унесенных ветром".
Ричарда обожали миллионы поклонниц, однако он тщательно скрывал свою истинную ориентацию, поскольку опасался потерять популярность.
Лишь спустя много лет актер решился открыто рассказать о своей личной жизни.
Вторую статуэтку "Золотого глобуса" актер получил за роль шкипера Джона Блэкторна в мини-сериале "Сегун".
В 45 лет он достиг пика карьеры, уступив в рейтинге популярности только Шону Коннери и Альберту Финни. Сериал "Сегун" стал настоящей сенсацией и событием года.
Несмотря на то, что его часто называли "королем сериалов", актер не ограничился только телевидением. Он успешно снимался и в полнометражных фильмах, среди которых "Дорога на Запад", "Тайна личности Борна" и "Валленберг: История героя".
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