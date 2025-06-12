Помер зірка фільмів "Мисливці за привидами" та "Обличчя зі шрамом"

Причина смерті

Як повідомила його сім'я, він помер у ніч на 10 червня в Нью-Йорку від зупинки серця. Ніяких додаткових подробиць рідні не стали розкривати.

До слова, Гарріс мав розпочинати роботу в новому серіалі MGM TV "Американська класика" в ролі Лайнуса Біна протягом кількох тижнів. Він мав зіграти головну роль у серіалі та, як повідомляють ЗМІ, був радий взяти в цьому участь.

Хто такий Гарріс Юлін

Майбутній актор народився 5 листопада 1937 року в Каліфорнії.

Кар'єру актора розпочав 1963 року в Тель-Авіві з театральних ролей. Він заснував Лос-Анджелеський класичний театр, працював у театрах Буффало, Єля і Вашингтона, а потім переїхав до Нью-Йорка.

Дебютував у Нью-Йорку у віці 26 років у мюзиклі "Наступного разу я заспіваю тобі" Джеймса Сондерса.

У 1970-х роках став зніматися в кіно - там йому найчастіше пропонували ролі другого плану.

Найвідоміший за своїми появами у фільмах "Обличчя зі шрамом" (1983), "Мисливці за привидами" (1989) і "У пошуках Річарда" (1996).

Актор зіграв безліч ролей другого плану (Кадр з фільму "Мисливці за привидами-2")

У 1996 році Юлін був висунутий на премію "Еммі" в номінації "Найкращий запрошений актор у комедійному телесеріалі" за роль гангстера в серіалі "Фрейзер".

Відомий актор знявся в понад 130 фільмах і серіалах, зокрема в "Бін" (1997) і серіалах "Баффі - винищувачка вампірів", "Секретні матеріали".

Останніми роками він запам'ятався глядачам своєю роллю Бадді Дайкера (він же Джиммі Смолл) у серіалі Netflix "Озарк", де він зіграв людину із сумнівним минулим і зв'язками з мафією.

Гарріс Юлін (Кадр з "Озарк")

Особисте життя

У 1970-1972 роках Юлін мав стосунки з акторкою Фей Данавей, з якою познайомився на зйомках фільму "Док", потім був одружений з акторкою Гвен Веллс до її смерті у 1993 році.

Друга дружина - Крістен Лоумен.

Його донька, акторка Клер Лучідо, померла 2021 року.

Гарріс Юлін (Кадр із серіалу "Містер Бін" (1997)