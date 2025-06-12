Умер звезда фильмов "Охотники за привидениями" и "Лицо со шрамом"

Причина смерти

Как сообщила его семья, он скончался в ночь на 10 июня в Нью-Йорке от остановки сердца. Никаких дополнительных подробностей родные не стали раскрывать.

К слову, Харрис должен был приступить к съемкам нового сериала MGM TV "Американская классика" в роли Лайнуса Бина в течение нескольких недель. Он должен был сыграть главную роль в сериале и, как сообщают СМИ, был рад принять в этом участие.

Кто такой Харрис Юлин

Будущий актер родился 5 ноября 1937 года в Калифорнии.

Карьеру актера начал в 1963 году в Тель-Авиве с театральных ролей. Он основал Лос-Анджелесский классический театр, работал в театрах Буффало, Йеля и Вашингтона затем переехал в Нью-Йорк.

Дебютировал в Нью-Йорке в возрасте 26 лет в мюзикле "В следующий раз я спою тебе" Джеймса Сондерса.

В 1970-х годах стал сниматься в кино - там ему чаще всего предлагали роли второго плана.

Наиболее известен по своим появлениям в фильмах "Лицо со шрамом" (1983), "Охотники за привидениями" (1989) и "В поисках Ричарда" (1996).

Актер сыграл множество ролей второго плана (Кадр из фильма "Охотники за привидениями-2")

В 1996 году Юлин был выдвинут на премию "Эмми" в номинации "Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале" за роль гангстера в сериале "Фрейзер".

Известный актер снялся в более чем 130 фильмах и сериалах, включая "Бин" (1997) и сериалы "Баффи - истребительница вампиров", "Секретные материалы".

В последние годы он запомнился зрителям своей ролью Бадди Дайкера (он же Джимми Смолл) в сериале Netflix "Озарк", где он сыграл человека с сомнительным прошлым и связями с мафией.

Харрис Юлин (Кадр из "Озарк")

Личная жизнь

В 1970-1972 годах Юлин состоял в отношениях с актрисой Фэй Данауэй, с которой познакомился на съемках фильма "Док", затем был женат на актрисе Гвен Уэллс до ее смерти в 1993 году.

Вторая жена - Кристен Лоумен.

Его дочь, актриса Клэр Лучидо умерла в 2021 году.

Харрис Юлин (Кадр из сериала "Мистер Бин" (1997)