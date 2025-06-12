Умер звезда фильмов "Охотники за привидениями" и "Лицо со шрамом"

Американский актер Харрис Юлин, наиболее известный по ролям в фильмах "Лицо со шрамом" и "Охотники за привидениями-2", умер в возрасте 87 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.
Как сообщила его семья, он скончался в ночь на 10 июня в Нью-Йорке от остановки сердца. Никаких дополнительных подробностей родные не стали раскрывать.
К слову, Харрис должен был приступить к съемкам нового сериала MGM TV "Американская классика" в роли Лайнуса Бина в течение нескольких недель. Он должен был сыграть главную роль в сериале и, как сообщают СМИ, был рад принять в этом участие.
Будущий актер родился 5 ноября 1937 года в Калифорнии.
Карьеру актера начал в 1963 году в Тель-Авиве с театральных ролей. Он основал Лос-Анджелесский классический театр, работал в театрах Буффало, Йеля и Вашингтона затем переехал в Нью-Йорк.
Дебютировал в Нью-Йорке в возрасте 26 лет в мюзикле "В следующий раз я спою тебе" Джеймса Сондерса.
В 1970-х годах стал сниматься в кино - там ему чаще всего предлагали роли второго плана.
Наиболее известен по своим появлениям в фильмах "Лицо со шрамом" (1983), "Охотники за привидениями" (1989) и "В поисках Ричарда" (1996).
Актер сыграл множество ролей второго плана (Кадр из фильма "Охотники за привидениями-2")
В 1996 году Юлин был выдвинут на премию "Эмми" в номинации "Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале" за роль гангстера в сериале "Фрейзер".
Известный актер снялся в более чем 130 фильмах и сериалах, включая "Бин" (1997) и сериалы "Баффи - истребительница вампиров", "Секретные материалы".
В последние годы он запомнился зрителям своей ролью Бадди Дайкера (он же Джимми Смолл) в сериале Netflix "Озарк", где он сыграл человека с сомнительным прошлым и связями с мафией.
Харрис Юлин (Кадр из "Озарк")
В 1970-1972 годах Юлин состоял в отношениях с актрисой Фэй Данауэй, с которой познакомился на съемках фильма "Док", затем был женат на актрисе Гвен Уэллс до ее смерти в 1993 году.
Вторая жена - Кристен Лоумен.
Его дочь, актриса Клэр Лучидо умерла в 2021 году.
Харрис Юлин (Кадр из сериала "Мистер Бин" (1997)
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