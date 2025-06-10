Помер письменник Фредерік Форсайт - автор бестселера "День шакала"

Помер британський письменник, журналіст і колишній співробітник розвідки МІ-6 Фредерік Форсайт - автор знаменитого політичного трилера "День Шакала". Йому було 87 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ВВС .

Повідомляється, що письменника не стало після довготривалої хвороби.

"Трилери Фредді, які досі читають мільйони людей по всьому світу, визначають жанр і досі є еталоном, до якого прагнуть сучасні письменники. Він залишає після себе неперевершену спадщину, яка продовжуватиме захоплювати та розважати протягом багатьох років", - сказав його видавець Білл Скотт-Керр.

Фредерік Форсайт (фото: Getty Images)

Коротка біографія Фредеріка Форсайта

Фредерік Форсайт народився у 1938 році в англійському графстві Кент. У молодості він служив пілотом у Королівських військово-повітряних силах Великої Британії, а згодом почав працювати військовим кореспондентом - спочатку на BBC, а потім у Reuters.

Лише у 2015 році письменник зізнався, що понад два десятиліття співпрацював з британською розвідкою МІ-6.

Його зв’язок зі спецслужбами розпочався ще наприкінці 1960-х, коли Форсайт висвітлював події війни в Біафрі (Нігерія).

Саме в той час, працюючи журналістом у гарячих точках, він здобув досвід і знання, які пізніше стали основою для багатьох його романів.

Широку популярність письменникові принесла вже перша книжка - "День Шакала", яка вийшла друком у 1971 році. Форсайт писав її у непростий період свого життя.

"Я був в боргах, без квартири, без машини, без нічого, і я просто подумав: 'Як мені вибратися з цієї ями?' І я придумав, мабуть, найшаленіше рішення - написати роман", - згадав він в інтерв’ю BBC.

Фредерік Форсайт (фото: Getty Images)

У романі йдеться про професійного кілера, який отримує завдання вбити президента Франції Шарля де Голля у 1963 році.

Книга стала справжнім бестселером, а вже у 1973-му була екранізована - з Едвардом Фоксом у ролі Шакала.

У 2023 році цю історію знову оживили на екрані - цього разу у форматі теледрами, де головну роль виконав Едді Редмейн.

Наступного року, у 1972-му, Форсайт випустив ще один хіт - "Досьє "Одесса", який також став основою для фільму.

Стрічка вийшла у 1974 році, головну роль у ній зіграв Джон Войт.

Серед інших відомих творів автора - "Четвертий протокол" (1984), за яким також зняли фільм. Там зіграли Майкл Кейн та Пірс Броснан.

Фредерік Форсайт залишив по собі потужну спадщину - його книги стали класикою жанру політичного трилера й шпигунської прози, яка й досі захоплює читачів у всьому світі.