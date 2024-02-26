Помер зірка фільмів Marvel і "Зоряного шляху"
Канадський актор Кеннет Мітчел, який зіграв у серіалі "Зоряний шлях: Відкриття" і фільмі "Капітал Марвел", помер після боротьби з тривалою хворобою. Зірці було 49 років.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста, в якому його родина повідомила про трагедію.
Що відомо
Уточнюється, що актор помер у суботу, 24 лютого.
"З важким серцем ми оголошуємо про смерть Кеннета Александра Мітчелла, коханого батька, чоловіка, брата, дядька, сина і дорогого друга", - йдеться в заяві рідних Кеннета.
Кеннет Мітчел помер (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)
Нагадаємо, у 2018 році у нього діагностували невиліковне захворювання центральної нервової системи - бічний аміотрофічний склероз.
З кожним роком його стан ставав дедалі гіршим.
Кеннет Мітчел (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)
Зазначимо, що у Мітчела залишились дружина і діти.
За свою кар'єру актор знявся в 50 кінофільмах і на телебаченні.
Він зіграв батька Керол Денверс у фільмі Marvel "Капітан Марвел" 2019 року і претендента на Олімпійські ігри в хокейному фільмі 2004 року "Диво".
Кеннет Мітчел (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)
Кеннет виконав ролі в десятках серіалів, включно з "Єрихоном", "Клубом дружин астронавтів" і "Переплутаними при народженні".
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