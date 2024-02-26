Помер зірка фільмів Marvel і "Зоряного шляху"

Канадський актор Кеннет Мітчел, який зіграв у серіалі "Зоряний шлях: Відкриття" і фільмі "Капітал Марвел", помер після боротьби з тривалою хворобою. Зірці було 49 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста, в якому його родина повідомила про трагедію.

Що відомо

Уточнюється, що актор помер у суботу, 24 лютого.

"З важким серцем ми оголошуємо про смерть Кеннета Александра Мітчелла, коханого батька, чоловіка, брата, дядька, сина і дорогого друга", - йдеться в заяві рідних Кеннета.

Кеннет Мітчел помер (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)

Нагадаємо, у 2018 році у нього діагностували невиліковне захворювання центральної нервової системи - бічний аміотрофічний склероз.

З кожним роком його стан ставав дедалі гіршим.

Кеннет Мітчел (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)

Зазначимо, що у Мітчела залишились дружина і діти.

За свою кар'єру актор знявся в 50 кінофільмах і на телебаченні.

Він зіграв батька Керол Денверс у фільмі Marvel "Капітан Марвел" 2019 року і претендента на Олімпійські ігри в хокейному фільмі 2004 року "Диво".

Кеннет Мітчел (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)

Кеннет виконав ролі в десятках серіалів, включно з "Єрихоном", "Клубом дружин астронавтів" і "Переплутаними при народженні".