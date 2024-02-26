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Умер звезда фильмов Marvel и "Звездного пути"

Понедельник 26 февраля 2024 12:44
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Умер звезда фильмов Marvel и "Звездного пути" Кеннет Митчелл (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)
Автор: Иванна Пашкевич

Канадский актер Кеннет Митчел, сыгравший в сериале "Звездный путь: Открытие" и фильме "Капитал Марвел", умер после борьбы с продолжительной болезнью. Звезде было 49 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста, в котором его семья сообщила о трагедии.

Что известно

Уточняется, что актер скончался в субботу, 24 февраля.

"С тяжелым сердцем мы объявляем о смерти Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", - говорится в заявлении родных Кеннета.

Умер звезда фильмов Marvel и &quot;Звездного пути&quot;

Кеннет Митчел скончался (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)

Напомним, в 2018 году у него диагностировали неизлечимое заболевание центральной нервной системы - боковой амиотрофический склероз.

С каждым годом его состояние становилось все хуже.

Умер звезда фильмов Marvel и &quot;Звездного пути&quot;

Кеннет Митчелл (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)

Отметим, что у Митчела остались жена и дети.

За свою карьеру актер снялся в 50 фильмах и на телевидении.

Он сыграл отца Кэрол Денверс в фильме Marvel "Капитан Марвел" 2019 года и претендента на Олимпийские игры в хоккейном фильме 2004 "Чудо".

Умер звезда фильмов Marvel и &quot;Звездного пути&quot;

Кеннет Митчелл (фото: instagram.com/mr_kenneth_mitchell)

Кеннет исполнил роли в десятках сериалов, включая "Иерихон", "Клуб жен астронавтов" и "Перепутанные при рождении".

Ранее мы рассказывали, что у звезды Голливуда обнаружили серьезное заболевание.

Также мы писали, что 22-летний француз отдал жизнь за Украину.

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