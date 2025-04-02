Помер зірка "Бетмена" Вел Кілмер: що відомо

У вівторок, 1 квітня, помер Вел Кілмер - популярний голлівудський актор, який прославився завдяки ролям у фільмах "Бетмен назавжди", "Дорз" і "Тумстоун". Йому було 65 років.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The New York Times.
Як повідомила виданню його дочка, актор помер у Лос-Анджелесі від пневмонії.
Зазначимо, що Кілмеру в 2014 році діагностували онкологію.
У 2017 році він зізнався, що лікувався від раку горла і йому було важко розмовляти й спілкуватися з журналістами.
Йому зробили операцію на трахеї, яка призвела до того, що його голос став хрипким і з'явилася задишка. Також він пройшов кілька курсів хіміотерапії.
Через кілька років актор зізнався, що повністю переміг хворобу, проте він втратив голос і йому необхідно було використовувати зонд для вживання їжі.
Майбутній актор народився в Лос-Анджелесі 31 грудня 1959 року. Він навчався у престижній Джульярдській школі та розпочав кар'єру в театрі.
У кіно дебютував у 1984 році, зігравши в комедії "Цілком таємно!". Широкому загалу він став відомий через два роки. Кілмер зіграв у бойовику "Найкращий стрілець", де також знявся інший відомий голлівудський актор Том Круз.
У 1991 році, зігравши культового музиканта Джима Моррісона у фільмі "Дорз", він став одним із найпопулярніших акторів Голлівуду.
Кадр із фільму "Дорз"
У 1995 році Кілмер виконав роль Бетмена у фільмі "Бетмен назавжди". За цю роль він отримав свій перший великий гонорар у розмірі 7 млн доларів.
Іншими відомими роботами Кілмера стали ролі у стрічках "Громове серце", "Сутичка", "Острів доктора Моро", "Александр".
Вел Кілмер знявся більш ніж у 80 фільмах.
У 2022 році він з'явився в невеликій ролі в "Топ Ган: Меверік" - сіквелі культового бойовика 1986 року.
Кадр із фільму "Бетмен назавжди"
З 1988 по 1996 рік Кілмер був одружений з актрисою Джоанн Воллі. У колишнього подружжя двоє дітей - дочка Мерседес Кілмер (1991 р. н.) і син Джон Воллес "Джек" Кілмер (1995 р. н.).
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