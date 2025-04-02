Умер звезда "Бэтмена" Вэл Килмер: что известно

Вэл Килмер умер - причина смерти

Как сообщила изданию его дочь, актер умер в Лос-Анджелесе от пневмонии.

Отметим, что Килмеру в 2014 году диагностировали онкологию.

В 2017 году он признался, что лечился от рака горла и ему было трудно разговаривать и общаться с журналистами.

Ему сделали операцию на трахее, которая привела к тому, что его голос стал хриплым и появилась одышка. Также он прошел несколько курсов химиотерапии.

Через несколько лет актер признался, что полностью победил болезнь, однако он потерял голос и ему необходимо было использовать зонд для употребления пищи.

Что известно про Вэла Килмера

Будущий актер родился в Лос-Анджелесе 31 декабря 1959 года. Он учился в престижной Джульярдской школе и начал карьеру в театре.

В кино дебютировал в 1984 году, сыграв в комедии "Совершенно секретно!". Широкой публике он стал известен спустя два года. Килмер сыграл в боевике "Лучший стрелок", где также снялся другой известный голливудский актер Том Круз.

В 1991 году, сыграв культового музыканта Джима Моррисона в фильме "Дорз", он стал одним из самых популярных актеров Голливуда.



Кадр из фильма "Дорз"

В 1995 году Килмер исполнил роль Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда". За эту роль он получил свой первый крупный гонорар в размере 7 млн долларов.

Другими известными работами Килмера стали роли в лентах "Громовое сердце", "Схватка", "Остров доктора Моро", "Александр".

Вэл Килмер снялся более чем в 80 фильмах.

В 2022 году он появился в небольшой роли в "Топ Ган: Меверик" - сиквеле культового боевика 1986 года.



Кадр из фильма "Бэтмен навсегда"

Личная жизнь

C 1988 по 1996 год Килмер был женат на актрисе Джоанн Уолли. У бывших супругов двое детей - дочь Мерседес Килмер (1991 г. р.) и сын Джон Уоллэс "Джек" Килмер (1995 г. р.).

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