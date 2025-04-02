Умер звезда "Бэтмена" Вэл Килмер: что известно

Во вторник, 1 апреля, умер Вэл Килмер - популярный голливудский актер, который прославился благодаря ролям в фильмах "Бэтмен навсегда", "Дорз" и "Тумстоун". Ему было 65 лет.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The New York Times.
Как сообщила изданию его дочь, актер умер в Лос-Анджелесе от пневмонии.
Отметим, что Килмеру в 2014 году диагностировали онкологию.
В 2017 году он признался, что лечился от рака горла и ему было трудно разговаривать и общаться с журналистами.
Ему сделали операцию на трахее, которая привела к тому, что его голос стал хриплым и появилась одышка. Также он прошел несколько курсов химиотерапии.
Через несколько лет актер признался, что полностью победил болезнь, однако он потерял голос и ему необходимо было использовать зонд для употребления пищи.
Будущий актер родился в Лос-Анджелесе 31 декабря 1959 года. Он учился в престижной Джульярдской школе и начал карьеру в театре.
В кино дебютировал в 1984 году, сыграв в комедии "Совершенно секретно!". Широкой публике он стал известен спустя два года. Килмер сыграл в боевике "Лучший стрелок", где также снялся другой известный голливудский актер Том Круз.
В 1991 году, сыграв культового музыканта Джима Моррисона в фильме "Дорз", он стал одним из самых популярных актеров Голливуда.
Кадр из фильма "Дорз"
В 1995 году Килмер исполнил роль Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда". За эту роль он получил свой первый крупный гонорар в размере 7 млн долларов.
Другими известными работами Килмера стали роли в лентах "Громовое сердце", "Схватка", "Остров доктора Моро", "Александр".
Вэл Килмер снялся более чем в 80 фильмах.
В 2022 году он появился в небольшой роли в "Топ Ган: Меверик" - сиквеле культового боевика 1986 года.
Кадр из фильма "Бэтмен навсегда"
C 1988 по 1996 год Килмер был женат на актрисе Джоанн Уолли. У бывших супругов двое детей - дочь Мерседес Килмер (1991 г. р.) и сын Джон Уоллэс "Джек" Килмер (1995 г. р.).
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