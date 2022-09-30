Помер журналіст і критик Олег Вергеліс: "титан, що тримав небо над українським театром"

Український журналіст, театральний критик та письменник Олег Вергеліс помер у віці 55 років. Життя відомого мистецького оглядача обірвала хвороба.

Скорботну звістку 30 вересня повідомили у блозі Вергеліса на сторінці у Facebook .

Дата та місце прощання з Олегом Анатолійовичем буде оголошено пізніше.

Що саме спричинило смерть нині не уточнюється. На початку вересня стало відомо, що Вергеліс потрапив до лікарні та потребував переливання крові. Три роки тому критик та оглядач переніс інсульт.

Олег Вергеліс (фото: facebook.com/oleg.vergelis)

"Титан, що тримав небо над українським театром. Людина, яка навіть після тяжкої хвороби мотивувала інших вірити і жити. Той, хто в березні додзвонювався навіть у підвал, над яким літали рашистські ракети, і на фоні вибухів уже в себе за вікном говорив: треба все одно щось говорити, писати, артикулювати, ось є така ідея..." - пише про Олега Вергеліса Людмила Олтаржевська, головний редактор Театрально-концертного Києва.

Олег Вергеліс (фото: facebook.com/oleg.vergelis)

Заслужений журналіст України, член Національної спілки театральних діячів та Національної спілки журналістів України Вергеліс був автором численних публікацій, переважно на теми театру, кіно, телебачення та української культури загалом.

Він публікувався у багатьох періодичних виданнях: "Дзеркало тижня", "Профіль", "Главред", "Український театр", "Українська культура", "Культура та життя", "Київські відомості". Був членом редколегії "Київських відомостей".

А перші публікації Олега Вергеліса на теми театру з'явилися наприкінці 90-х років, у період його викладацької роботи на кафедрі світової літератури Національного університету імені М. Драгоманова (після закінчення навчання у цьому виші).

Журналіст та театральний критик Олег Вергеліс (фото: facebook.com/oleg.vergelis)

Був членом Національного Шевченківського комітету (2010-2016). З 2016 року - експерт Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

У січні 2020 року став керівником літературно-драматургічної частини Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Вергеліс входив до складу експертів театральної премії "Київська пектораль". З 2007 року був членом експертної комісії з розповсюдження та демонстрації фільмів при Міністерстві культури та туризму України.

Олег Вергеліс (фото: facebook.com/oleg.vergelis)

Був лауреатом численних премій: лауреатом Всеукраїнського конкурсу ЗМІ "Золоте перо" (2002), нагороджений Міжнародною літературною премією імені Юрія Долгорукого (2010), Гоголівською премією Національної спілки письменників України (2011), Художньою премією "Київ" ім. Амвросія Бучми (2018), Міжнародна літературна премія "Наше серце" (2020), диплом переможця за найкращу книгу на культурну тематику на Міжнародному книжковому форумі "Зелена хвиля" (2020).

Олег Вергеліс (фото: facebook.com/oleg.vergelis)