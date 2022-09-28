Помер вчений, один із творців Конституції України - Василь Тацій

"Сьогодні вночі пішла з життя людина, значення якої для Харкова та України складно переоцінити. Один із людей, які написали Конституцію нашої країни. Один із творців Харківської юридичної школи, відомої не лише в Україні, а й за її межами. Людина, яка багато років був членом виконкому Харківської міської ради. Людина, на думку якої дослухалися Президенти України та прем'єр-міністри - Василь Якович Тацій", - написав голова Харкова.

Василь Тацій помер у Харкові (фото: objectiv.tv)

Що відомо про Василя Тація

Василь народився 13 січня 1940 року у Полтаві. 1963 року закінчив Харківський юридичний інститут.

З липня 1987 року З грудня 2020 року Василь був ректором Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, а з 1991 року був завідувачем кафедри кримінального права академії.

Чим ще запам'ятався Тацій

Лауреат Державної премії України у галузі архітектури (2001).

Заслужений діяч науки та техніки України (1989).

Державний радник юстиції 2-го класу (1999).

Герой України (2004).

Нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V ступеня (1995), IV ступеня (1998), "Знаком Пошани" (1981), медалями.

Автор, співавтор понад 200 наукових праць, у тому числі понад 20 монографій, навчальних посібників та підручників.

Нижче наводимо улюблені цитати Василя Тація.

"Немає майбутнього у того народу, який не знає своєї історії"

"Я вірю і переконаний, що Україна буде сильною, самостійною та економічно незалежною"