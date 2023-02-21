Помер засновник відомого українського рок-гурту: що відомо (фото)

Один із засновників відомого українського рок-гурту "Мертвий півень" Любомир Футорський пішов із життя. Любомиру був 51 рік.

Про його смерть повідомила генеральний директор Музею історії міста Києва Діана Попова на своїй сторінці у Facebook .

Що відомо про Любомира Футорського

"Цей день продовжує бути жахливим на втрати - перестало битися серце Любомира Футорського… Твій голос в цьому "Поцілунку" (пісня - ред.) назавжди залишиться з нами. Спочивай в Бозі, братику. Вдалого тобі переходу", - пише Ольга Попова.

Лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай написав у своєму Facebook, що Футорський був автором найкращих композицій "Мертвого півня".

"Світла Пам‘ять і Царство Небесне.. Шок і сум..", - написав він.

Любомир Футорський помер (фото: facebook.com/lyubomir.futorskiy)

Любомир Футорський народився 16 листопада 1972 року у Львові. Він навчався на фізичному факультеті, де й заснувався гурт "Мертвий Півень". Спочатку музиканти грали у львівських кав'ярнях, а пізніше брав участь у фестивалях "Вивих" у Львові та "Червона Рута" у Запоріжжі.

Цікаво, що незадовго після створення гурту Футорський вийшов із його складу та заснував проєкт "Місто Мемфіс".Та попри це він продовжував час від часу брав участь у записах та концертах гурту.

У 2011 році "Мертвий півень" припинив своє існування. Інший його засновник, двоюрідний брат Любомира, Місько Барбара помер у 2021 році.

Після призупинення музичної кар'єри Любомир Футорський почав вести власний блог, в якому торкався гострих соціальних і політичних тем. Останній допис у його соціальних мережах з'явився 27 січня.

Деталей особистого життя музиканта невідомо. У нього було троє внуків: дві дівчинки та хлопчик. Так само й причину його смерті наразі не розголошують.

Музикант зі своїми онучками (фото: facebook.com/lyubomir.futorskiy)