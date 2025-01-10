Помер Заслужений артист України й автор хіта "Хлопці, будем жити" Василь Хлистун

10 січня від важкої хвороби помер Заслужений артист України, автор та виконавець хіта "Хлопці, будем жити" Василь Хлистун. Співаку було 62 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Великоберезовицької селищної ради у Facebook.

Що відомо про смерть Василя Хлистуна

"Сьогодні душа Василя покинула цей земний шлях і прямує на зустріч до Господа. Не віриться і страшно болить... Чоловік, батько, дідусь, друг - доброта і щира душа! Для нас, його колег та друзів, він назавжди залишиться в пам’яті, як людина з великим серцем, яка завжди була готова допомогти, поспівчувати, підтримати, щиро обійняти", - повідомили у селищній раді.

Також там зазначили, що парастас за Василем відбудеться 10 січня о 17:30 годині в будинку скорботи, вул. Микулинецька. Про дату і час поховання повідомлять пізніше.

У Василя залишилась дружина Богдана, двоє дітей і внуки. Від якої саме хвороби помер артист, поки не розголошується.

Василь Хлистун (фото: Facebook/Vasyl Khlystun)

Яким був життєвий і творчий шлях артиста

Василь був концертмейстер, співаком, лауреатом Всеукраїнського пісенного фестивалю "Байда" та Заслуженим артистом України.

Народився він 1962 року у селі Криве Тернопільської області. Ще у ранньому дитинстві втратив батька. Змалечку захоплювався музикою, вчився грати на слух. Свою першу пісню "Сиджу я край віконечка" він зіграв на гармошці. Згодом почав виступати з сільськими музикантами у місцевому клубі й на весіллях.

Крім музики, Василь також захоплювався волейболом і настільним тенісом, любив малювати.

Василь Хлистун (фото: Facebook/Vasyl Khlystun)

Хлистун здобув фах столяра у Підволочиському ПТУ № 4, потім працював на меблевій фабриці. Пройшов службу в армії.

Василь кілька років співав у Скалатському будинку культури, хоч по документах був там "сантехніком". У 90-х роках став учасником ансамблю "Осокори" від "Укртелекому".

Музичну освіту артист здобув у Теребовлянському вищому училищі культури, яке закінчив у 2009 році. Після цього почав працювати концертмейстером у Тернопільському районному Будинку культури, був керівником народної аматорської музичної студії "Музична скриня".

Хлистун іноді виступав на весіллях у складі гурту "Загребелля" і "Настасівські музиканти". Також гастролював у Бельгії, Люксембурзі, Німеччині, Польщі, Франції. У 2006-7 роках давав сольні концерти. У 2016 році отримав звання Заслужений артист України.

Найбільшу славу артист здобув завдяки авторській пісні на слова В'ячеслава Жили "Хлопці, будемо жити". У 2006 році Хлистун випустив однойменний компакт-диск. А у наступні роки видав "Вся любов земная", "Подаруй мені любов", "Українки - найчарівніші дівчата".

Останньою піснею артиста стала "Плаче небо", яку він присвятив полеглим воїнам.