Умер основатель ансамбля танца "Ятрань" Анатолий Кривожиха
В возрасте 99 лет умер народный артист Украины и основатель ансамбля танца "Ятрань" Анатолий Кривожиха. Причина его смерти не уточняется.
РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее, что известно.
Анатолий Кривожиха умер
Трагическую весть в соцсетях подтвердил председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович. Известно, что жизнь балетмейстера оборвалась 29 января. Прощание со звездой состоится 31 января, с 09:30 до 12:00 в Кировоградской областной филармонии.
"Печальная новость - не стало Анатолия Михайловича Кривохижи. Народного артиста Украины, одного из патриархов украинской хореографии, художественного руководителя знаменитого ансамбля "Ятрань", театра музыки, песни и танца "Зоряни". Не стало мастера, художника, учителя... Соболезнования семье, всему хореографическому сообществу, ученикам", - говорится в публикации Райковича.
Анатолий Кривожиха (фото: facebook_com_Музей_истории_украинского_хореографического_искусства)
Что известно про Анатолия Кривожиху
Он был культурным деятелем и педагогом. В 1957 году артист создал ансамбль танца "Ятрань", который занимался разнообразными народными хореографическими направлениями.
В 1986 году Кривожиха основал Академический театр народной музыки, песни и танца "Зоряни", работавший при Кировоградской областной филармонии.
Кривожиха родился в селе Копанки Маловисковского района Кировоградской области. Окончил факультет физического воспитания по специальности "физическое воспитание". В 1967 году получил звание заслуженного деятеля искусств Украины, а в 1973 - звание народного артиста Украинской ССР.
С 1997 года Анатолий начал работать в Центральноукраинском педагогическом университете имени Винниченко, а с 2002-го стал доцентом кафедры хореографических дисциплин в этом же учебном заведении.
Он преподавал дисциплины:
- искусство балетмейстера,
- подготовка концертных номеров,
- народоведение,
- хореографический фольклор Украины.
Анатолий Кривожиха (фото: facebook_com_Музей_истории_украинского_хореографического_искусства)
Также Анатолия выбрали членом правления Национального хореографического союза Украины и главным консультантом по использованию фольклорно-этнографических материалов в хореографическом искусстве.
С 1997 года и до конца жизни занимал должность главного балетмейстера в Академическом театре музыки, песни и танца "Зоряни", о котором упоминалось выше.
В начале января умер Заслуженный артист Украины и автор хита "Хлопці, будем жити" Василий Хлыстун.
Также мы писали, что умерла муза Владимира Ивасюка, в которую он был влюблен.
При написании материала были использованы источники: публикация Андрея Райковича из Telegram, а также информация про Анатолия Кривожиху из Википедии.