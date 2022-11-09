Помер Юрій Кармазін, яскравий політик і суддя, "батько" Кримінального Кодексу України

Відомий український політичний діяч та суддя Юрій Кармазін помер 9 листопада на 66-му році життя. Лише півтора місяця тому він зустрів свій 65-й день народження.

Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталія Барвіненко на своїй сторінці у Facebook .

Причина смерті Юрія Анатолійовича нині не уточнюється.

"Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. RIP" - йдеться у публікації.

Екс-політик - був народним депутатом ІІ, ІІІ, IV та VI скликань - після завершення політичної кар'єри тривалий час працював в Одесі, був прокурором Приморського району, а також працював суддею Одеського обласного суду.

Був заслуженим юристом України (1996 р.), державним радником юстиції 3 класу, вважається "батьком" Кримінального Кодексу України.

Юрій Кармазін (фото: facebook.com/KarmazinYuriy)

Уродженець Звенигородки Черкаської області Юрій Кармазін у різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна - Народна самооборона". Був радником президента за Віктора Ющенка (липень - серпень 2007 року).

До цього з травня 1999 року Юрій Анатолійович був головою "Партії захисників Вітчизни", з липня 2001 року - співголовою Народно-патріотичного об'єднання "За Україну".

Юрій Кармазін (фото: facebook.com/KarmazinYuriy)

На виборах до Верховної Ради у 2012 році Кармазін участі не брав, оскільки Центральна виборча комісія відмовила йому у реєстрації.

У травні 2018 року Юрія Кармазіна було обрано так званим гетьманом козацтва всієї України. До нього гетьманську булаву вручали Віктору Ющенку.

Відео: Юрій Кармазін у 2018 році став "гетьманом"

Юрій Кармазін став "гетьманом" у 2018 році (фото: скріншот з відео)

У нього залишилася дружина та дві дочки 1982 та 1998 років народження.

Юрій Кармазін (фото: facebook.com/KarmazinYuriy)