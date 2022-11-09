ua ru
Ср, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Помер Юрій Кармазін, яскравий політик і суддя, "батько" Кримінального Кодексу України

Новость на русском →
Середа 09 листопада 2022 16:02
Помер Юрій Кармазін, яскравий політик і суддя, "батько" Кримінального Кодексу України Фото: Юрій Кармазін, колишній народний депутат (facebook.com/KarmazinYuriy)
Автор: Володимир Костирін

Відомий український політичний діяч та суддя Юрій Кармазін помер 9 листопада на 66-му році життя. Лише півтора місяця тому він зустрів свій 65-й день народження.

Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталія Барвіненко на своїй сторінці у Facebook.

Причина смерті Юрія Анатолійовича нині не уточнюється.

"Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. RIP" - йдеться у публікації.

Екс-політик - був народним депутатом ІІ, ІІІ, IV та VI скликань - після завершення політичної кар'єри тривалий час працював в Одесі, був прокурором Приморського району, а також працював суддею Одеського обласного суду.

Був заслуженим юристом України (1996 р.), державним радником юстиції 3 класу, вважається "батьком" Кримінального Кодексу України.

Помер Юрій Кармазін, яскравий політик і суддя, &quot;батько&quot; Кримінального Кодексу України

Юрій Кармазін (фото: facebook.com/KarmazinYuriy)

Уродженець Звенигородки Черкаської області Юрій Кармазін у різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна - Народна самооборона". Був радником президента за Віктора Ющенка (липень - серпень 2007 року).

До цього з травня 1999 року Юрій Анатолійович був головою "Партії захисників Вітчизни", з липня 2001 року - співголовою Народно-патріотичного об'єднання "За Україну".

Помер Юрій Кармазін, яскравий політик і суддя, &quot;батько&quot; Кримінального Кодексу України

Юрій Кармазін (фото: facebook.com/KarmazinYuriy)

На виборах до Верховної Ради у 2012 році Кармазін участі не брав, оскільки Центральна виборча комісія відмовила йому у реєстрації.

У травні 2018 року Юрія Кармазіна було обрано так званим гетьманом козацтва всієї України. До нього гетьманську булаву вручали Віктору Ющенку.

Відео: Юрій Кармазін у 2018 році став "гетьманом"

Помер Юрій Кармазін, яскравий політик і суддя, &quot;батько&quot; Кримінального Кодексу УкраїниПомер Юрій Кармазін, яскравий політик і суддя, &quot;батько&quot; Кримінального Кодексу України

Юрій Кармазін став "гетьманом" у 2018 році (фото: скріншот з відео)

У нього залишилася дружина та дві дочки 1982 та 1998 років народження.

Помер Юрій Кармазін, яскравий політик і суддя, &quot;батько&quot; Кримінального Кодексу УкраїниПомер Юрій Кармазін, яскравий політик і суддя, &quot;батько&quot; Кримінального Кодексу УкраїниПомер Юрій Кармазін, яскравий політик і суддя, &quot;батько&quot; Кримінального Кодексу УкраїниПомер Юрій Кармазін, яскравий політик і суддя, &quot;батько&quot; Кримінального Кодексу України

Юрій Кармазін (фото: facebook.com/KarmazinYuriy)

Раніше повідомлялося, що 10 травня помер перший президент України Леонід Кравчук. Політик помер на 89 році життя після тривалої хвороби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юрий Кармазин