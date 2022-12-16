Помер відомий український невролог, який врятував тисячі дитячих життів

Що відомо про науковця

"Сьогодні не стало Володимира Козявкіна - відомого науковця та дослідника, автора принципово нової технології лікування хворих з дитячим церебральним паралічем, керівника та творця Трускавецької школи реабілітації", - йдеться у повідомленні.

Науковець мав звання Героя України, був Заслуженим діячем науки та техніки України, Лауреатом Державної премії України.

"Десятки тисяч людських історій із понад 60 країн завершились щасливо після лікування за системою Володимира Ілліча. Смерть Володимира Козявкіна - величезна втрата як для України, так і для медичної галузі всього світу. Світла пам'ять цій надзвичайній людині", - написав Козицький.

Співчуття також висловили у Трускавецькій міській раді.

"Смерть Володимира Ілліча - це непоправна втрата для України та Трускавця, для світової медичної спільноти. Найбільшою його нагородою та відзнакою була вдячність маленьких пацієнтів та їхніх батьків, сльози щастя й листи з подяками надходили з України, всього пострадянського простору, Німеччини, Катару, ОАЕ, США та багатьох-багатьох країн Європи, Азії, Америки та всієї земної кулі", - додають у міськраді.

Дату та час поховання Володимира Козявкіна поки не повідомляють.