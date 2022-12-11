Помер відомий журналіст Артем Скоропадський
Відомий журналіст та колишній прессекретар "Правого сектору" Артем Скоропадський помер. За словами його дружини, це сталося у лікарні й причиною стала тривала тяжка хвороба шлунка.
Про його смерть Олена Солодовнікова написала на своїй сторінці у Facebook.
Артему Скоропадському був 41 рік і в останні місяці свого життя він активно допомагав пораненим, волонтерив, відправляв автобуси з їжею на фронт. Донедавна він був головним редактором журналу "Країна", до того - речником "Правого сектору".
Скоропадський народився у Москві, там же здобув освіту та тривалий час працював кореспондентом у "Комерсант-Україна". Потім він емігрував до України, а 2021 року отримав громадянство. 2022 року влітку він повінчався з Оленою Солодовніковою в Софії Київській.
Фото: Артем Скоропадський
Дружина повідомила, що Артем помер 10 грудня у реанімації.
"Артем Скоропадський, ти помер учора вранці в реанімації. Після довгої тяжкої шлункової хвороби. Мене не було поруч, я була за кордоном, і ніколи собі цього не пробачу. Ти казав, ніколи не розповідай, що я комусь допомагав. Вибач, я все ж таки розповім про всі ці численні збори для поранених, про організацію автобусів з їжею на фронт, про бабу Катю на два поверхи вище, якою ти купував їжу, бо вона самотня і годує котів у під'їзді. що допомагав тим, хто цього потребував", - написала вона.
Солодовнікова додала, що найближчим часом буде організовано прощання за православним обрядом. Про місце та час буде повідомлено додатково.
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