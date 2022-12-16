Умер известный украинский невролог, спасший тысячи детских жизней

16 декабря в возрасте 75 лет скончался известный ученый и детский невролог Владимир Козявкин. Его уникальный авторский метод лечения и реабилитации больных с ДЦП признан во всем мире.
Об этом сообщил в Telegram Максим Козицкий, Глава Львовской областной государственной администрации.
"Сегодня не стало Владимира Козявкина - известного ученого и исследователя, автора принципиально новой технологии лечения больных детским церебральным параличом, руководителя и создателя Трускавецкой школы реабилитации", - говорится в сообщении.
Ученый имел звание Героя Украины, был Заслуженным деятелем науки и техники Украины, Лауреатом Государственной премии Украины.
"Десяти тысяч человеческих историй из более чем 60 стран завершились счастливо после лечения по системе Владимира Ильича. Смерть Владимира Козявкина - огромная потеря как для Украины, так и для медицинской отрасли всего мира. Светлая память этому чрезвычайному человеку", - написал Козицкий.
Соболезнования также выразили в Трускавецком городском совете.
"Смерть Владимира Ильича - это невосполнимая потеря для Украины и Трускавца, для мирового медицинского сообщества. Наибольшей его наградой была благодарность маленьких пациентов и их родителей, слезы счастья и благодарности поступали из Украины, всего постсоветского пространства, Германии, Катара, США и многих стран Европы, Азии, Америки и всего земного шара", - добавляют в горсовете.
Дату и время похорон Владимира Козявкина пока не сообщают.
Недавно мы сообщали о том, что на войне погиб 23-летний спортсмен-рекордсмен.
Раньше мы писали о том, что умер известный журналист Артем Скоропадский.