Помер відомий скульптор та архітектор Володимир Мельніченко

Відомий скульптор, художник та архітектор

"Із сумом мусимо сповістити, що Володимир Мельніченко відправився у засвіти. Йому йшов 92-й рік. Фантастичне життя фантастичної людини добігло свого кінця. Спочивай з миром, Майстре. Кажуть, то не метеор спалахнув над Києвом вчора ввечорі, то Ада повернулася забрати свого вічного супутника…", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що про місце і час прощання з Майстром повідомлять згодом.

Володимир Мельніченко був відомим художником, скульптором, архітектором, заслуженим художником України, член Національної спілки художників України та Всеукраїнської творчої спілки "Конгрес літераторів України".

Також митець був почесним членом Національної спілки кінематографістів України та Народної академії культури та людських цінностей (США).

Володимир Мельніченко на фоні горельєфу на Байковому кладовищі (фото: Facebook/АРВМ)

Творча спадщина Володимира Мельніченка

Мельниченко творив у архітектурі, скульптурі, малярстві, графіці, фотографії та монументальному мистецтві: мозаїці, кераміці, дизайні, пластичному моделюванні.

Володимир Мельніченко майже все життя працював у творчому тандемі з Адою Рибачук (своєю дружиною). Усі спільні роботи митці підписували абревіатурою АРВМ. Навіть після смерті Ади Володимир продовжував ставити спільне авторство на своїх творах мистецтва.

Мозаїка Рибачук та Мельниченка у Київському палаці дітей та юнацтва (фото: Facebook/АРВМ)

Скульптура вирізьблена із метеоритного каменя (фото: Тарас Подолян)

Найвідоміші праці Рибачук і Мельніченка - серія панно в інтер'єрі київського палацу дітей та юнацтва та Центральному автовокзалі столиці, меморіальний комплекс "Биківнянські могили" та "Парк Пам'яті" на Байковому цвинтарі, над яким пара працювала 13 років.

Величезний горельєф - Стіну пам'яті на Байковому - радянська влада поховала під шаром бетону, оголосивши їх "чужими принципам соціалістичного реалізму". У 2021-му році почали знімати бетон, аби відновити пам'ятку.

Також Рибачук і Мельніченко створили цілий ряд малюнків про життя північного народу ненців.

Володимир Мельніченко (фото: Facebook/АРВМ)