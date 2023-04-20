Умер известный скульптор и архитектор Владимир Мельниченко

Известный скульптор, художник и архитектор

"С грустью должны известить, что Владимир Мельниченко отправился в засветы. Ему шел 92-й год. Фантастическая жизнь фантастического человека подошла к концу. Почивай с миром, Мастер. Говорят, то не метеор вспыхнул над Киевом вчера вечером, то Ада вернулась забрать вечного спутника…", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о месте и времени прощания с Мастером сообщат позже.

Владимир Мельниченко был известным художником, скульптором, архитектором, заслуженным художником Украины, членом Национального союза художников Украины и Всеукраинского творческого союза "Конгресс литераторов Украины".

Также художник был почётным членом Национального союза кинематографистов Украины и Народной академии культуры и человеческих ценностей (США).

Владимир Мельниченко на фоне барельефа на Байковом кладбище (фото: Facebook/АРВМ)

Творческое наследие Владимира Мельниченко

Мельниченко творил в архитектуре, скульптуре, живописи, графике, фотографии и монументальном искусстве: мозаике, керамике, дизайне, пластическом моделировании.

Владимир Мельниченко почти всю жизнь работал в творческом тандеме с Адой Рыбачук (своей женой). Все общие работы художники подписывали аббревиатурой АРВМ. Даже после смерти Ады Владимир продолжал ставить совместное авторство на своих произведениях искусства.

Мозаика Рыбачук и Мельниченко в Киевском дворце детей и юношества (фото: Facebook/АРВМ)

Скульптура вырезана из метеорита (фото: Тарас Подолян)

Самые известные труды Рыбачук и Мельниченко - серия панно в интерьере киевского дворца детей и юношества и Центральном автовокзале столицы, мемориальный комплекс "Быковнянские могилы" и "Парк Памяти" на Байковом кладбище, над которым пара работала 13 лет.

Огромный барельеф - Стену памяти на Байковом - советская власть похоронила под слоем бетона, объявив их "чужими принципам социалистического реализма". В 2021 году начали снимать бетон, чтобы восстановить памятник.

Также Рыбачук и Мельниченко создали целый ряд рисунков о жизни северного народа ненцев.

Владимир Мельниченко (фото: Facebook/АРВМ)