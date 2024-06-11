Помер відомий пес-розвідник, який відгриз собі лапу, аби не потрапити в полон

У Польщі помер пес Вася породи кане-корсо, який служив разом з морськими піхотинцями ВМС ЗС України з 2016 року. Два роки тому, під час боїв на Донбасі, Вася заплутався у дроті перед ворожими окопами і, щоб повернутися до своїх, відгриз собі лапу.

Про смерть тварини, пише РБК-Україна (проект Styler), поділилася на своїй сторінці у Facebook представниця фонду "Кане-корсо без кордонів" Катажина Замєровська.

Коли пес став відомий

У січні 2022 року військова Олена Білозерська розповіла про собаку, яка кілька років служила з морськими піхотинцями ЗСУ. Пес нарівні зі своїми братами збройними проходив тренування та стояв на посту.

"Пройшов ППД, полігони і сектор. Місяцями жив у бліндажі нарівні з іншими бійцями. Стояв на посту, носив розвантажку, дружив з бліндажними котами. Все як у людей", – писала тоді Олена у Facebook.

Одного дня пес зник. Побратими підняли дрон, щоб знайти його і побачили, що пес потрапив у ворожу пастку. Просто перед окопами російських бойовиків собака заплутався у дроті та казалося, нічого не міг зробити для свого порятунку.

Розвідники все ж планувати вночі спробувати евакуювати собаку, але не встигли. Вася відгриз собі лапу і втік, прийшовши на трьох.

Як евакуювали собаку з відгризаною лапою (фото: facebook.com/bilozerska)

Як помер пес

Вася прибув до Польщі 14 листопада 2022 року для протезування після втрати передньої лапи. Польські фахівці намагалися відновити здоров’я собаки, але, на жаль, він так і не одужав після хвороби.

За словами Замєровської собака помер через серцеву хворобу (кардіоміопатію). Достовірно не відомо, чи була ця патологія вродженою або набутою.

"Сьогодні плачуть наші серця… Вася, кане-корсо, наш ветеран війни в Україні, програв боротьбу з важкою хворобою. Сміливий, красивий і гордий собака. Пес-герой, який під час бою на передовій потрапив у ворожу пастку. Щоб повернутися до своїх, він відкусив собі лапу. Допомогли Васі зробити протез у Польщі… Він завжди буде в наших серцях… Дорогий Васюлику, біжи на інший кінець веселки…" - пише Катажина Замєровська.