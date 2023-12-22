Помер відомий перекладач та творець українського "Гобіта" Олександр Мокровольський

Творчий доробок великого перекладача

Про смерть Олександра Мокровольського повідомив секретар Національної спілки письменників України Олександр Божко.

За його словами, 22 грудня Олександра знайшли мертвим у його кімнаті в Будинку творчості письменників в Ірпені під Києвом. Там перекладач останні роки проживав сам. Його донька зараз за кордоном, тож поки НСПУ не може знайти її контакти.

Олександр Мокровольський володів англійською, німецькою, французькою та німецькою мовами. Його називали одним з останніх представників "класичної" української перекладацької школи, яка виникла у 1970-х роках на основі журналу іноземної літератури "Всесвіт" під керівництвом Дмитра Павличка.

Олександр Мокровольський першим переклав "Гобіта" українською мовою (фото: Facebook/НК Богдан)

Народився Олександр 2 січня 1946 року в селі Чернишах на Черкащині. Тривалий час працював редактором у видавництві дитячої літератури "Веселка". Він там також був перекладачем і упорядником серії книжок світової поезії для дітей.

Саме у "Веселці" 1985 року вийшов друком його адаптований для дітей переклад "Гобіт, або Мандрівка за Імлисті гори". Це був перший твір Дж. Р. Р. Толкіна українською мовою. Цей переклад став потрясінням для багатьох тодішніх українських підлітків.

Цікаво, що слово "гобіт" (саме через "г") першим в українському письменстві вжив саме Мокровольський. За радянського часу це було досить сміливо.

Перший переклад українською мовою "Гобіта" (фото: istpravda.com.uа)

Олександр також переклав усього "Володаря перснів" для видавництва "Школа" у 2002 році, і у співавторстві із Олександром Терехом - "Улісса" Дж. Джойса.

За високохудожні переклади творів В. Шекспіра, Дж. Г. Байрона, В. Гюґо, Л. Аріосто, Ф. Кеведо та інших класиків європейської літератури у 1999 році Мокровольський отримав літературну премію імені Максима Рильського. Це найвища перекладацька нагорода в Україні.

Крім Толкіна, він також перекладав П. Б. Шеллі, Шеймаса Гіні, Вільяма Єйтса, Річарда Адамса, Чарльза Діккенса та інших. Співпрацював із видавництвами "Веселка", "Молодь", "Дніпро", "Навчальна книга - Богдан", "Школа", "Юніверс", "Махаон-Україна" та іншими.

Переклад Олександра Мокровольського (фото: knygy.com.ua)

Мокровольський також викладав курс професійного перекладу студентам Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Зазначимо, що Мокровольський ще на початку цього грудня презентував свою останню книжку "Сонет проти імпеРеФії" на фестивалі Kyiv Book Weekend. Це поетична сатира на сучасну Росію.

Олександр Мокровольський на Kyiv Book Weekend (фото: Facebook/Володимир В'ятрович)