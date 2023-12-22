Умер известный переводчик и создатель украинского "Хоббита" Александр Мокровольский

Творческое наследие великого переводчика

О смерти Александра Мокровольского сообщил секретарь Национального союза писателей Украины Александр Божко.

По его словам, 22 декабря Александра нашли мертвым в его комнате в Доме творчества писателей в Ирпене под Киевом. Там переводчик последние годы проживал сам. Его дочь сейчас за границей, так что пока НСПУ не может найти ее контакты.

Александр Мокровольский владел английским, немецким, французским и немецким языками. Его называли одним из последних представителей "классической" украинской переводческой школы, возникшей в 1970-х годах на основе журнала иностранной литературы "Всесвіт" под руководством Дмитрия Павлычко.

Александр Мокровольский первым перевел "Хоббита" на украинский язык (фото: Facebook/НК Богдан)

Родился Александр 2 января 1946 года в селе Чернышах Черкасской области. Долгое время работал редактором в издательстве детской литературы "Веселка". Он там также был переводчиком и составителем серии книг мировой поэзии для детей.

Именно в "Веселці" 1985 года вышел его адаптированный для детей перевод "Хоббит, или Путешествие за Млистные горы". Это было первое произведение Дж. Р. Р. Толкина на украинском языке. Этот перевод стал потрясением для многих тогдашних украинских подростков.

Интересно, что слово "гобіт" (через "г") первым в украинской литературе употребил именно Мокровольский. В советское время это было довольно смело.

Первый перевод на украинский язык "Хоббита" (фото: istpravda.com.uа)

Александр также перевел всего "Властелина колец" для издательства "Школа" в 2002 году, и в соавторстве с Александром Терехом - "Улисса" Дж. Джойса.

За высокохудожественные переводы произведений В. Шекспира, Дж. Г. Байрона, В. Гюго, Л. Ариосто, Ф. Кеведо и других классиков европейской литературы в 1999 году Мокровольский получил литературную премию имени Максима Рыльского. Это самая высокая награда для переводчиков в Украине.

Кроме Толкина, он также переводил П. Б. Шелли, Шеймаса Гини, Уильяма Йейтса, Ричарда Адамса, Чарльза Диккенса и других. Сотрудничал с издательствами "Веселка", "Молодь", "Дніпро", "Навчальна книга - Богдан", "Школа", "Юніверс", "Махаон-Україна" и другими.

Перевод Александра Мокровольского (фото: knygy.com.ua)

Мокровольский также преподавал курс профессионального перевода студентам Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Отметим, что Мокровольский еще в начале декабря презентовал свою последнюю книгу "Сонет проти імпеРеФії" на фестивале Kyiv Book Weekend. Это поэтическая сатира в современную Россию.

Александр Мокровольский на Kyiv Book Weekend (фото: Facebook/Владимир Вятрович)