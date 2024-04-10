Помер видатний фізик і лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс: що відомо про його життя й досягнення
Всесвітньо-відомий фізик-теоретик і лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс помер 8 квітня у віці 94 років. Саме він передбачив існування однієї з елементарних частинок - бозона - за 48 років до його відкриття.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про смерть і досягнення цієї видатної особистості.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: The University of Edinburgh, Wikipedia.
Повідомлення про смерть
Заяву про смерть Хіггса поширила прес-служба Единбурзького університету, де він був почесним професором.
Зазначається, що він "мирно помер вдома у понеділок, 8 квітня, після нетривалої хвороби".
Уточнюється, що професор був чудовим учителем і наставником, який надихав цілі покоління молодих учених.
"Пітер Хіггс був видатною особистістю - справді талановитим ученим, чиє бачення та уява збагатили наші знання про світ, який нас оточує. Його новаторська робота надихнула тисячі вчених, і його спадщина продовжуватиме надихати багато майбутніх поколінь", - наголосив директор і віце-канцлер університету Пітер Метісон.
Видатний фізик і лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс (фото: ed.ac.uk)
Життєвий шлях і досягнення Пітера Хіггса
Пітер Хіггс народився 29 травня 1929 року в місті Ньюкасл-апон-Тайн на північному сході Англії. Його батько - Томас Вер Хіггс - працював звукорежисером на BBC. Мати - Гертруда Мод (уроджена Когілл).
Через перенесену в дитинстві астму, часті переїзди у зв'язку з роботою батька, а потім - через Другу світову війну, Хіггс у дитинстві часто пропускав школу та навчався вдома.
Коли його батько переїхав до Бедфорда, Хіггс залишився з матір'ю в Бристолі. Пізніше навчався в Лондоні й у 1954 році здобув ступінь доктора філософії з дисертацією під назвою "Деякі проблеми теорії молекулярних коливань" у Королівському коледжі.
У 1964 році Хіггс висунув гіпотезу про існування елементарної частинки - бозона. Це дозволило розгадати механізм утворення маси, тому згодом її почали називати не просто "бозоном Хіггса", а "частинкою Бога".
Оскільки Хіггс був атеїстом, то висловлював невдоволення цією назвою, вважаючи її такою, що заплутує людей і дає хибне уявлення, буцімто відкриття цієї частинки якось доводить існування Бога.
У 1996 році Хіггс вийшов на пенсію, ставши професором-емеритом Единбурзького університету.
Лише у 2012 році вчені Європейського центру ядерних досліджень під час проведення експериментів оголосили про офіційне відкриття частинки, а в березні 2013 року - підтвердили своє відкриття.
Теоретичне моделювання сигнатури бозона Хіггса при зіткненні протонів (ілюстрація: en.wikipedia.org)
Наприкінці 2013 року професор Хіггс отримав Нобелівську премію з фізики за цю роботу спільно з бельгійським фізиком Франсуа Енглером.
Крім цього, Хіггс нагороджений різними відзнаками за досягнення у галузі теоретичної фізики.
Він є лауреатом медалі Дірака, яку присуджує Інститут фізики в Лондоні, а також премії в галузі фізики частинок і фізики високих енергій Європейського фізичного товариства.
Насамкінець, видатний фізик був членом Королівського товариства Единбурга і членом Лондонського королівського товариства.
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